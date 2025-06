Torna Finestate. Focus sul nuovo ordine economico

DAZI, alleanze in trasformazione, nuove mappe del potere economico globale. E l’Italia, con le sue imprese e le sue energie, nel mezzo di un guado. Sarà questo il filo conduttore di Finestate 2025, il festival della finanza che lunedì 16 giugno porterà a Bologna voci autorevoli e imprenditori selezionati per una serata che promette confronto, visione e qualche provocazione. Giunto alla sua quinta edizione, Finestate torna nella cornice informale ma elegante di Villa Benni, in via Saragozza, dove a partire dalle 18.30 cento imprenditori del territorio si ritroveranno per un evento che è insieme cena, talk e think tank all’aperto. Il titolo scelto quest’anno — “Verso un nuovo ordine geopolitico economico mondiale. In mezzo al guado” — lascia intuire che si parlerà di futuro, ma con i piedi ben piantati nell’attualità. Il focus è sulla nuova geografia del potere economico, tra transizione energetica, tensioni globali e digitalizzazione. Un’occasione per capire dove sta andando il mondo e come prepararsi a starci dentro da protagonisti.

Collaudato ed efficace il format: si mangia, si ascolta, si interviene. E si ragiona insieme su cosa sta cambiando nell’economia internazionale. Il panel sarà guidato da Alan Friedman, presenza fissa del festival, penna pungente e voce esperta di equilibri globali. Con lui, due protagonisti dell’impresa italiana: Gianluca Pavanello, ceo di Macron, e Marco Bernardi, presidente di Illumia. Sotto la guida di Pavanello, Macron è passata da un fatturato di 10,5 milioni nel 2004 a 224 milioni nel 2024. La presenza del ceo a Finestate sarà interessante per capire come un brand bolognese sia diventato leader europeo nello sportswear e come le aziende del territorio possano fronteggiare le nuove sfide in un mercato in forte evoluzione. Una voce fuori dal coro sarà quella di Marco Bernardi, al vertice di Illumia dal 2016, osservatore attento delle politiche che stanno capovolgendo gli scenari internazionali, con uno sguardo privilegiato su energia e risorse strategiche.

Finestate è il luogo ideale per creare connessioni, apprendere dalle esperienze altrui e scoprire nuove opportunità nel mondo della finanza e dell’imprenditoria. Una piattaforma unica per lo scambio di opinioni e idee tra esperti del settore e ospiti, per chiunque voglia approfondire la propria conoscenza e contribuire alla discussione su tematiche cruciali per il futuro. "Un’opportunità unica di confronto – spiegano Francesco Cenerini e Mirko Cocconcelli, ideatori e organizzatori del festival – per parlare di economia fuori dai convegni, con un linguaggio diretto e la voglia di capire".