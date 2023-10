Titoli di Stato e depositi adesso sfidano l’inflazione

INTERESSI DEL 5% all’anno, oppure del 6% o addirittura del 7%. Ciò che fino a qualche anno fa sembrava un miraggio, nel 2023 è diventato realtà. Oggi i depositi bancari e i titoli di Stato come i vecchi e cari Bot e Btp sono tornati a offrire rendimenti assai più corposi di prima, benché non riescano a battere l’inflazione, che supera ancora il 5%. Se però l’aumento dei prezzi al consumo dovesse fermarsi e tornare nel 2024 attorno al 3% (come prevede la Banca Centrale Europea), aver lasciato propri risparmi parcheggiati in un Buono del Tesoro e in un conto di deposito può rivelarsi alla fine una scelta azzeccata. Come scegliere il titolo o il deposito giusto?

La prima regola è senza dubbio non farsi allettare troppo dagli slogan commerciali. È vero infatti che oggi ci sono tanti conti bancari redditizi ma l’alternativa dei titoli di stato o delle altre obbligazioni non è affatto da scartare. Anzi. Se consideriamo i Bot a 6 mesi collocati nell’ultima asta del 27 settembre, per esempio, vediamo che il rendimento lordo offerto ai risparmiatori sfiorato il 4% su base annua (3,997%) che corrisponde a quasi il 3,3% al netto del prelievo fiscale, compresa l’imposta di bollo. Tradotto in soldoni, chi investe in questi titoli una somma di 10mila euro, porta a casa un guadagno netto di 165 euro in 6 mesi, che salgono a 1.650 euro se il capitale investito è di 100mila euro. Per chi non si accontenta di queste somme, l’alternativa è spostarsi su titoli di scadenza un po’ più lunga come i Btp, che danno un interesse di oltre il 4% ma sono un po’ più rischiosi dei Bot. Come per tutte le obbligazioni con vita residua pluriennale, il valore dei titoli potrebbe fluttuare sui listini e abbassarsi, se vi saranno turbolenze sui mercati o un nuovo aumento dei tassi d’interesse che rende meno appetibili i Buoni del Tesoro già emessi sul mercato. Rendimenti maggiori si ottengono anche con i depositi di alcune banche che però, rispetto ai titoli di stato, hanno un handicap: subiscono una tassazione maggiore sui rendimenti. Il prelievo fiscale sugli interessi è infatti pari al 26% contro il 12,5% dei titoli di stato. Se dunque un conto bancario rende il 4% lordo, il guadagno netto incassato effettivamente dal risparmiatore è del 2,76% (tenendo conto anche dell’imposta di bollo, pari allo 0,2%). Per avere interessi un po’ più corposi bisogna dunque sottoscrivere depositi vincolati, che obbligano a tenere ferme le giacenze per un po’ di tempo.

Tra i prodotti di questo genere, il sito web Facile.it (specializzato nelle comparazioni online) segnala come deposito più redditizio quello offerto dalla veneta Cherry Bank che offre il 5% lordo annuo, corrispondente al 3,5% netto, cioè 350 euro di interessi annui su 10mila euro investiti. Tra i prodotti più redditizi a 12 mese segnalati da Segugio.it (altro sito di comparazione online molto cliccato) c’è il conto Twist di Banca Valsabbina che rende il 4,75% lordo e il 3,3% netto. Tra i conti vincolati a 5 anni, quello di Cherry Bank rende il 5,4% lordo (3,8%), tallonato da quello di Illimity Bank, la banca fondata da Corrado Passera (5,3% lordo e 3,7% netto). Non mancano poi depositi che hanno scadenze lunghissime, superiori a 10 o 20 anni, che arrivano a offrire il 6-7% di interessi. È il caso del conto di Smart Bank che rende il 7% lordo annuo (5,18% netto) ma ha una scadenza di 20 anni. La somma è vincolata ma il depositante può farsi anticipare fino all’80% della liquidità in giacenza prima della scadenza, attraverso un prestito. In questo caso, il risparmiatore non perde il diritto agli interessi, che continuano a maturare sull’intero capitale iniziale se reintegra la somma presa in prestito prima del termine dei 20 anni.