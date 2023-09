Tecnica e sentiment Cosa muove i mercati

Davide

Biocchi

Spesso il trader si chiede su quali basi le borse decidano di salire o scendere. E le risposte sono le più varie. I “puristi” dell’analisi grafica affermano che tutto è già previsto nei grafici. Secondo il principio per cui “il grafico sconta tutto”, essi ritengono che il grafico anticipi sia le buone sia le cattive notizie. Hanno in parte ragione, ma solo in riferimento al passato, che viene “assorbito” dagli investitori e determina l’andamento storico delle quotazioni. Tuttavia, ciò non implica che i grafici possano prevedere il futuro. Altri pensano invece che siano le economie, con i loro andamenti, a influenzare i prezzi delle azioni. Essi sono portati quindi a basarsi esclusivamente sull’analisi fondamentale, ma non sempre ciò li porta ad avere successo. Idealmente, le borse dovrebbero in effetti riflettere le economie che rappresentano ma, come abbiamo visto negli ultimi anni, spesso non è così. Ad esempio, la ripresa dei titoli iniziata durante la pandemia non era sostenuta da una crescita economica, ma dall’aspettativa di aiuti da parte dei governi e delle banche centrali, che hanno assunto un ruolo sempre più chiave. Di recente, poi, l’indice tedesco Dax ha raggiunto nuovi massimi proprio quando si è conclamata la recessione della Germania. Quale risposta è quindi corretta? La verità è che i mercati, seguendo le leggi di domanda e offerta, sono influenzati dalla propensione o avversione all’acquisto degli operatori, il cui umore è fortemente impattato dalle aspettative. Il contesto recente è la combinazione di più fattori. Si parte dall’ampia liquidità fornita a suo tempo dalle banche centrali, la quale ha sostenuto a cascata tutti i mercati e quindi anche i prezzi delle azioni, che hanno poi beneficiato di un rinnovato ottimismo post-pandemia e in seguito della disperata ricerca di protezione dall’inflazione. Questa combinazione ha favorito molto le azioni, nonostante le fluttuazioni del 2022, anche se ora sembra trovarsi a un punto critico. Le banche centrali stanno infatti tentando di drenare parte della liquidità immessa e l’ottimismo potrebbe essere minato dalle economie in difficoltà, specie in Europa. Monitorare la mutevole propensione al rischio degli operatori può quindi aiutare i trader, poiché queste tendenze si riflettono nei grafici. Pertanto, un trader moderno deve saper leggere i grafici, avere visione d’insieme dei fattori che influenzano i mercati (analisi intermarket) e soprattutto comprendere a fondo l’umore degli investitori, che spesso è decisivo.