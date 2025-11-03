Tasso fisso o variabile: come scegliere

UNO DEGLI ELEMENTI che caratterizzano l’investimento obbligazionario è la stabilità. Le obbligazioni a tasso fisso offrono infatti rendimenti predeterminati e costanti nel tempo, garantendo all’investitore la conoscenza anticipata del valore che riceverà a scadenza e della periodicità dei flussi di cassa. Salvo eventi eccezionali, come la bancarotta dell’emittente, l’investitore ha la certezza del rimborso del capitale investito alla scadenza. Le obbligazioni contribuiscono alla stabilità del portafoglio poiché sono soggette a oscillazioni di prezzo inferiori rispetto alle azioni. Per fare un esempio, le obbligazioni a breve scadenza si sono rivelate una risorsa di stabilità per gli investitori in un periodo di incertezza geopolitica come quella che stiamo vivendo. Tuttavia anche con le obbligazioni si deve fare attenzione, alcune sono più rischiose di altre e quelle a più lunga scadenza possono soffrire maggiori variazioni di prezzo in alto ma anche in basso.

La seconda funzione fondamentale delle obbligazioni riguarda la capacità di generare entrate regolari attraverso il pagamento delle cedole. La cedola rappresenta l’importo periodico che l’emittente paga all’investitore come interesse sul capitale prestato. Queste cedole possono essere distribuite su base annuale, semestrale o trimestrale, offrendo un flusso regolare di entrate, che integrano così il reddito da lavoro o da pensione. Anche in questo caso bisogna però fare attenzione perché non tutte le obbligazioni hanno la stessa tipologia di cedole. Ci sono infatti obbligazioni chiamate a tasso fisso che sono titoli le cui cedole sono sempre le stesse. Altre invece hanno cedole variabili che cambiano nel tempo e non si conoscono a priori.

Con le obbligazioni a tasso fisso invece si sa sia la data sia l’ammontare che si riceverà. Dunque, vanno bene se si cerca il più possibile un’entrata regolare e prevedibile. Le obbligazioni possono, infine, costituire una parte conservativa del portafoglio, bilanciando gli investimenti più rischiosi come le azioni. Il ruolo delle obbligazioni è proprio quello di proteggere il portafoglio dai ribassi delle azioni durante recessioni e crisi. In pratica, la diversificazione serve a proteggere gli investimenti. Non elimina il rischio, ma, concludono gli esperti di Altroconsumo, aiuta a renderlo più gestibile.

A.Pe.