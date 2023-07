Tassi in aumento e crescita al palo Delude la Cina

NEUTRALI sul settore azionario ma anche su molte categorie di obbligazioni. Ecco, in sintesi, come vede le prospettive dei mercati finanziari il team che cura le strategie di investimento globale del gruppo UniCredit. Questa posizione prudente è stata espressa nell’ultimo report mensile di luglio (Monthly Outlook) dove si osserva con attenzione lo scenario macroeconomico e le sue possibili conseguenze sull’andamento dei listini. "Prevediamo che la crescita globale rallenterà in modo significativo nel secondo semestre del 2023 e nella prima parte del 2024", hanno scritto gli strategist di UniCredit, "una volta che l’aumento dei tassi estenderà i suoi effetti e i consumatori avranno gradualmente esaurito il loro eccesso di risparmio legato alla pandemia". I dati macroeconomici, secondo la view di UniCredit, stanno peggiorando soprattutto nell’Eurozona, dove la crescita è "anemica" e la Germania è entrata in recessione tecnica.

Fuori dal Vecchio Continente, la ripresa appare invece deludente in Cina mentre negli Stati Uniti, secondo gli esperti di UniCredit, il mercato del lavoro mostra a sorpresa una notevole resilienza e sposterà più avanti nel tempo, probabilmente al quarto trimestre di quest’anno o alla prima frazione del 2024, il già atteso (e pronunciato) rallentamento dell’economia americana. In uno scenario già di per sé così complesso, c’è poi l’incognita inflazione. Dopo che le banche centrali hanno alzato significativamente i tassi di interesse, la corsa dei prezzi al consumo si è arrestata anche se è improbabile che l’aumento del costo del denaro sia giunto definitivamente al capolinea. Negli Stati Uniti ci siamo vicini: dopo un altro rialzo a luglio da parte della Federal Reserve (la banca centrale americana), per gli strategist di UniCredit non è detto che vi sia un ulteriore incremento dei tassi in America nella seconda parte dell’anno.

Discorso diverso, invece, per l’Europa. L’inflazione nell’area dell’euro è scesa significativamente nel mese di maggio, evidenziando i primi risultati tangibili della politica di inasprimento monetario attuata della Banca centrale europea (Bce). Ma i dati degli ultimi mesi sono contrastanti: a maggio i prezzi dell’energia sono infatti scesi dell’1,7% su base annua, mentre i prodotti alimentari hanno registrato una crescita del 12,5% su base annua a maggio. Nel Vecchio Continente, dunque, l’inflazione persiste anche se c’è crescente fiducia sul fatto che sia ormai vicina al picco. Di fronte a questo quadro ancora da decifrare pienamente, la Bce si mostra determinata a riportare tempestivamente il caro-prezzi entro l’obiettivo di medio termine del 2%. Per questo, a metà giugno, la banca centrale ha nuovamente alzato i tassi di 25 punti base (0,25%), portando il saggio d’interesse sui depositi al 3,5%.

"Dalle dichiarazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde (nella foto) – sostengono gli strategist di UniCredit – emergono pochi segnali di una conclusione del ciclo di rialzo del costo del denaro a luglio. "Di conseguenza, abbiamo alzato la nostra previsione sul picco del tasso di deposito al 4%, dal precedente 3,75%". Economia in rallentamento, dunque, e tassi d’interesse ancora in aumento. Ecco dunque due buoni motivi per essere prudenti. Non a caso, nel loro outlook di luglio gli strategist di UniCredit hanno appunto espresso una posizione neutrale sul settore azionario globale, oltre che sulle azioni statunitensi e su quelle quotate nei mercati europei.

Posizione neutrale anche sui titoli di stato (sia dentro che fuori l’area euro). In sovrappeso per UniCredit ci sono soltanto le azioni dell’area del Pacifico e le obbligazioni societarie (corporate bond), purché di qualità e investment grade (cioè con rating superiore alla tripla B). Sovrappeso per le obbligazioni emergenti emesse in valuta locale e per l’oro, un investimento tipicamente adatto a chi ha una strategia difensiva. Sottopeso invece per le obbligazioni societarie high yield cioè con rendimento alto ma con rating basso, sotto la tripla B.