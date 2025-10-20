Search fund in Italia: il modello innovativo per le PMI

IN ITALIA sta prendendo piede un modello di investimento innovativo: i search fund. Nati negli Stati Uniti negli anni Ottanta, questi fondi si basano sull’idea di affidare a giovani imprenditori-manager, i “searcher”, spesso con una formazione internazionale, il compito di raccogliere capitali e cercare un’azienda, “target”, da acquisire, per poi guidarla in prima persona. Un meccanismo che promette di affrontare due nodi centrali del nostro tessuto produttivo: il passaggio generazionale e il ridotto livello di managerializzazione delle PMI. L’Italia è il secondo Paese europeo per numero di PMI e il secondo più anziano al mondo dopo il Giappone. Oltre il 70% delle medie imprese è familiare, il 40% degli imprenditori ha più di 65 anni e il 22% più di 70. In tre casi su quattro, il passaggio di mano porta a eventi di liquidità forzata. In questo contesto, i search fund possono offrire continuità e crescita grazie a nuove competenze manageriali. Secondo una recente ricerca della School of Management del Politecnico di Milano- che ha istituito un Osservatorio sui search fund- realizzata in collaborazione con Eureka! Venture SGR, in Italia al momento sono stati lanciati circa 30 search fund, guidati da una quarantina di searcher. Dal 2016, anno del primo esperimento italiano, il modello ha accelerato: ad aprile 2025 si contavano 15 ricerche attive, 12 acquisizioni completate e un’uscita, con un tasso di successo del 93%, ben sopra il benchmark internazionale (79%). Il numero di nuovi search fund sta raddoppiando anno su anno. Sulla base dello studio del Politecnico di Milano, il profilo dei protagonisti è abbastanza omogeneo. L’età media è di 34 anni; il 64% opera da solo, il 36% in team. La diversità di genere, però, resta un problema: solo il 3% dei ricercatori è donna, contro il 7% del dato internazionale. La formazione gioca un ruolo decisivo: il 63% possiede un MBA, perlopiù in Europa (47%) o negli Stati Uniti (13%), mentre soltanto il 3% in Italia. Nella metà dei casi, l’idea del search fund nasce proprio durante gli studi. Il ciclo di vita di un search fund prevede quattro fasi: raccolta, ricerca e acquisizione, gestione e creazione di valore, infine exit. La raccolta iniziale richiede, nel nostro Paese, tre mesi, meno dei cinque della media globale. Il capitale medio di raccolta è di 550mila euro, con circa 17 investitori per search fund. Il 47% delle spese copre la remunerazione dei ricercatori, il 25% i costi di transazione, il 13% viaggi e marketing, il 15% altre spese e la sfida principale rimane quella di conquistare la fiducia degli investitori, in assenza di un quadro normativo e fiscale chiaro. Sul fronte dei capitali, il 55% proviene dall’Europa, il 29% dall’Italia e il 15% dalle Americhe.

Resta assente un coinvolgimento strutturato di investitori istituzionali italiani, ma un segnale positivo arriva dal lancio di eta Fund I, promosso da Eureka! Venture: il primo fondo dedicato esclusivamente ai search fund in Italia, che potrebbe aprire la strada a una maggiore legittimazione di questo strumento come asset class. Durante la ricerca dell’azienda target, il 32% dei searcher si concentra su un settore preciso, il 20% adotta un approccio generalista e il resto una via intermedia. I comparti più ambiti sono tecnologia/software (73%), manifattura (45%), healthcare (45%) e food & beverage (27%). Le difficoltà più comuni riguardano disallineamenti sul prezzo (50%), scetticismo verso il ricercatore (36%) e indecisione del venditore (36%). Per convincere gli imprenditori a cedere l’azienda, la strategia vincente è mostrarsi con un approccio umano e di lungo periodo più che come un fondo finanziario.

Le dodici acquisizioni finora concluse in Italia si distribuiscono in vari settori, con una forte concentrazione geografica: cinque in Lombardia, due in Veneto e due in Toscana, una ciascuna in Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Le imprese acquisite presentavano ricavi medi di 7,8 milioni di euro, Ebitda di 2,2 milioni e margine medio del 27,8%. Quanto ai venditori, si tratta soprattutto di imprenditori di prima o seconda generazione, tra i 60 e gli 80 anni, legati affettivamente all’azienda e spinti a vendere dal nodo del ricambio generazionale. Nella fase operativa, il searcher diventa ceo (o co-ceo), inizialmente affiancato dal venditore uscente e da un board di investitori, in genere snello e con funzione di supporto e le difficoltà più frequenti che incontra sono la gestione del personale e la resistenza al cambiamento (55% dei casi), la crescita (27%) e la complessità gestionale (27%). Nel 42% dei casi l’ex imprenditore resta operativo in azienda, nel 16% come advisor esterno; quando si allontana del tutto, i conflitti sono frequenti (33%). È per questo motivo che le strategie di creazione di valore puntano a rafforzare la continuità e le competenze e a potenziare le capacità commerciali, digitalizzare i processi, introdurre nuovi ruoli e a volte a crescere per acquisizioni. Sul fronte delle exit, finora si è verificata una sola operazione, avvenuta 4 anni dopo l’acquisizione, con il manager rimasto ceo e autore di una strategia di buy-and-build che ha portato a 14 acquisizioni, fino alla vendita del gruppo. Nei prossimi anni sarà cruciale osservare modalità e ritorni delle future exit per valutare la sostenibilità e la scalabilità del modello in Italia. Il modello del search fund è una soluzione al problema del passaggio generazionale, oltre che un’opportunità straordinaria per mobilitare capitale di rischio al servizio dell’economia reale. Gli investitori domestici, privati e istituzionali, dovrebbero allocare una parte del loro portafoglio per favorire la nascita di un ecosistema e di fondi domestici specializzati.

*partner Eureka! Venture SGR e investitore seriale in search fund