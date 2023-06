Sale la febbre da trading È boom dei broker online

DAI BOT PEOPLE ai trader online. Negli ultimi anni, complice la tecnologia e non ultima la pandemia, è fortemente aumentato il numero di italiani che dal classico investimento in titoli di Stato sono passati al mercato azionario e ai nuovi, tanti strumenti finanziari messi a disposizione da decine di piattaforme online, per operare in Borsa con un semplice clic. L’esplosione della passione per il trading online è confermato dal raddoppio negli ultimi anni dei broker online, ormai circa 250. La quasi totalità dei broker autorizzati sono soggetti esteri che offrono quasi esclusivamente CFD su indici e anche sul Forex (negoziazione in cambi). I CFD, cioè contratti differenziali o contract for difference, sono strumenti finanziari derivati il cui valore "deriva" da quello di un sottostante, come azioni, obbligazioni, cambi o altri asset. L’Esma, l’Ente europeo di vigilanza sui mercati, ha imposto ai broker online che offrono la negoziazione di CFD agli "investitori al dettaglio" (cioè ai trader privati) una serie di vincoli sia sulla leva ad essi applicabile sia sulla pubblicità e sulle comunicazioni ad essi relativa. In sostanza, per l’Esma e per la Consob, i CFD sono rischiosi e difficili da comprendere senza un’adeguata preparazione, per cui prima di utilizzarli bisogna essere ben consapevoli dei rischi che il loro utilizzo comporta.

Questo non ha frenato la diffusione di questi strumenti e la crescita del numero dei trader, spesso alle prime armi. I trader attivi, con almeno un eseguito a settimana, sono stimati in oltre 200mila e circa 15mila gli heavy trader, con più eseguiti a settimana e attività intraday. E a contendersi circa l’80% del mercato sarebbero cinque broker online: Fineco, IW Bank, Webank, Sella e Directa Sim. Il forte incremento del trading online avvenuto dal 2020, favorito dalla crescita dei mercati finanziari e dalla pandemia, ha causato però anche l’aumento delle truffe tanto che Consob ha oscurato centinaia di siti illegali. Per questo, avverte Giovanni Lapidari (nella foto a destra), trader, analista tecnico e formatore, quando si vuole cominciare a investire sui mercati finanziari è importante rivolgersi ad aziende e professionisti qualificati, in possesso di certificazioni e autorizzati che ne dimostrano la professionalità. Inoltre è indispensabile non cercare scorciatoie, ad esempio lasciandosi attrarre da promesse di rendimenti facili ed elevati.

Al contrario, bisogna essere disposti a seguire un percorso educativo, dedicando tempo e risorse allo studio e all’attività finanziaria. E in questo processo formativo è essenziale fare pratica con un conto demo prima di investire soldi veri e allo stesso tempo mettere da parte un capitale adeguato per sostenere l’attività finanziaria nel lungo periodo e superare eventuali errori o investimenti non andati a buon fine evitando di andare in rovina! Fondamentale è anche controllare l’emotività perché uno dei peggiori nemici del trading online è il lasciarsi prendere proprio dalle emozioni. Per esempio sentirsi imbattibili quando si guadagna, e quindi avere scoperto il metodo magico per diventare ricchi e poi gestire male le perdite lasciandole purtroppo correre. Allo stesso tempo è fondamentale fare un uso corretto delle leve finanziarie, non cercare di contrastare il trend del mercato, non incrementare all’infinito con le mediazioni le posizioni in perdita, prendersi se serve dei momenti di pausa e soprattutto avere rispetto del proprio denaro. In tutto ciò il supporto di professionisti esperti e qualificati permette di usufruire di un valore aggiunto importante, dalla scelta delle piattaforme e degli strumenti su cui operare alla creazione di piani adeguati di trading.