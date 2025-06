"Robotica sociale, il futuro è già qui"

A DUECENTO metri dalla Madonnina, all’ultimo piano di un edificio con vista su piazza San Carlo, mercoledì inaugurerà a Milano ’Scientific Tech House’, uno spazio espositivo permanente di 700 metri quadrati con affaccio (e terrazza) sul futuro.

Un’infrastruttura unica che fonde esposizione, supporto strategico e formazione, concepita e sviluppata per ridurre le asimmetrie informative, costruire un ponte tra tradizione e innovazione, tra robotica e umanità, valorizzare il lato più promettente della tecnologia (la visione ‘Tech for Life’), quelle soluzioni dedicate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e che le renderanno in futuro in grado di eseguire azioni fino ad oggi inimmaginabili.

Coadiuvare le aziende più innovative nella promozione della tecnologia che diventerà di uso quotidiano per disegnare insieme il futuro prossimo e avvicinare gli utenti ad oggetti che sono ancora percepiti come distanti se non ostili, rendere la tecnologia tangibile e alla portata del maggior numero di persone. Sono questi gli obiettivi che si pone la nuova realtà. "Dopo aver testato e analizzato numerose soluzioni che, pur promettenti sul piano ingegneristico, hanno incontrato delle difficoltà nel trovare una collocazione stabile sul mercato, insieme ad un gruppo di investitori, è nata l’idea di fare di Milano una capitale europea di espansione di use case e territori, in un settore - quello della robotica sociale - che rischia in Italia di rimanere indietro rispetto al più consolidato ambito della robotica industriale. Alle imprese si offre uno spazio espositivo attivo tutto l’anno, nel pieno centro di Milano , ed un ecosistema di servizi pensato per aiutarle a presentare le proprie soluzioni e comprendere come adattarle a differenti mercati. Uno spazio di confronto in cui ogni prodotto prende vita attraverso uno storytelling su misura, rendendolo più trasparente e vicino. Un luogo in cui accostarsi alla tecnologia con consapevolezza e fiducia, perché questa venga messa davvero al servizio dell’essere umano" ha sottolineato Luisa Bagnoli, CEO di Scientific Tech House. "La robotica è tra noi eppure, paradossalmente, viene ancora percepita da molti come qualcosa di lontano. Questa distanza percettiva nasce dalla mancanza strumenti per orientarsi: viviamo già nel futuro, circondati da tecnologie sempre più avanzate, ma ancora poco comprese".