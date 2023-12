Rivoluzione nelle polizze: rottamata la perizia

CAMBIAMENTI CLIMATICI, alluvioni, ondate di maltempo o altri accadimenti imprevisti come l’ultima pandemia di Covid-19. Sono eventi che rappresentano una spina nel fianco o una vera e propria sciagura capace di mettere al tappeto le imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie. Per proteggersi da tali rischi gli imprenditori utilizzano spesso le polizze del ramo danni anche se la diffidenza verso il mondo assicurativo è altissima nel nostro Paese come testimoniano i risultati di uno studio realizzato da Crif, Nomisma e dall’Italian Insurtech Association In tutta la Penisola, secondo gli analisti che hanno realizzato la ricerca, quasi il 40% delle piccole e medie imprese (pmi) è attualmente privo di una qualsivoglia polizza per proteggersi dai più comuni rischi.

Come vincere questa diffidenza? Nel mondo assicurativo si sta facendo spazio una innovazione di prodotto, introdotta da Revo Insurance, che potrebbe rendere meno ostili quei titolari d’azienda convinti che, alla fine, coprirsi con una polizza non serva poi a molto perché vi è troppa incertezza sull’entità e i tempi degli indennizzi o sull’esito delle perizie dei risarcimenti. Questa innovazione si chiama polizza parametrica ed è una soluzione assicurativa in cui il risarcimento non scatta più al verificarsi di un danno all’azienda, bensì al manifestarsi di un determinato evento predeterminato. Niente perizie, niente burocrazie e niente lungaggini che accompagnano spesso le pratiche assicurative Se viene un’ondata di maltempo che può far annullare un concerto, un mercatino o riduce comunque gli incassi degli organizzatori, ecco che la compagnia assicuratice paga in tempi brevi una cifra concordata, senza che vi sia appunto l’accertamento di un danno effettivo da parte di un perito (si veda l’articolo qui a fianco). A stabilire se la compagnia deve pagare o meno è un parametro di riferimento (da qui il nome di polizze parametriche), come la quantità di pioggia caduta in una giornata: tutti dati che sono sempre certificati da un soggetto terzo e indipendente che viene definito "oracolo" e che può essere un istituto o un ente meteorologico, senza che vi siano conflitti di interesse di ogni sorta. "Dopo l’automatica interrogazione dell’oracolo che conferma l’avvenuto evento, il cliente riceve l’indennizzo sull’ Iban del suo conto corrente, fornito in fase di sottoscrizione della polizza, senza dover nemmeno dichiarare il sinistro", dice Roberta Spadoni, manager della compagnia assicurativa Revo, che occupa la carica di head of parametric insurance solutions. Revo è l’unica compagnia in Italia che crea al proprio interno (inhouse) delle polizze parametriche e le ha inserite nella propria gamma di offerta alla clientela.

Ogni soluzione assicurativa parametrica è costruita su misura per rispondere a tutti i clienti degli intermediari assicurativi che presentano lo stesso tipo di bisogni. L’universo delle piccole e medie imprese è un universo di riferimento per Revo che, oltre a puntare sulle polizze parametriche, ha studiato diverse soluzioni assicurative destinate proprio a soddisfare i bisogni delle pmi. Tra queste c’è per esempio una polizza legata al tema della sicurezza informatica (cybersecurity) pensata per la responsabilità civile verso terzi a tutela di un’ impresa o di uno studio professionale che subiscono un attacco hacker capace di compromettere i dati e la sicurezza. Completamente adattabile alla dimensione dell’azienda, tra i servizi inclusi agli assicurati offre anche una analisi preliminare di vulnerabilità dei sistemi informativi aziendali.