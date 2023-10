Il ‘mystery shopping’ non è un’assoluta novità nel mondo della finanza. L’Eiopa, l’Autorità di Vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione, a fine giugno ha annunciato l’avvio di un primo mystery shopping in ambito assicurativo. In quell’occasione l’operazione ha coinvolto parte dell’Ue: tra i paesi in cui sono partite le indagini c’è anche l’Italia, dove è stata coinvolta l’Ivass. L’operazione viene condotta in otto paesi membri e segue criteri comuni sviluppati dall’Eiopa. I risultati verranno resi noti nella prima metà del 2024.