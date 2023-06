Risparmiare per costruirsi una pensione di scorta

SEMPRE PIÙ anziani e sempre meno nuovi nati. Ecco i due trend demografici che rappresentano un’incognita per la società italiana, che rischia così di ritrovarsi con un sistema pensionistico e di welfare insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione. Di queste problematiche si è parlato in una conferenza organizzata da Arca Fondi Sgr nel corso del Salone del Risparmio, tenutosi a Milano dal 16 al 18 maggio. Oltre che una società di gestione del risparmio con 40 anni di vita alle spalle (festeggiati proprio quest’anno), Arca Fondi è infatti anche un player importante della previdenza integrativa. E’ il primo gestore in Italia di fondi pensione aperti, cioè quei prodotti finanziari con cui è possibile costruirsi una rendita di scorta in vista della terza età, integrativa delle pensioni pubbliche erogate dall’Inps. Al Salone del Risparmio, Arca Fondi ha organizzato un incontro dal titolo "Il risparmio previdenziale nella transizione demografica", che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Ugo Loeser (nella foto sopra), amministratore delegato di Arca Fondi, di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, di Gian Carlo Blangiardo, ex presidente Istat e professore emerito dell’Università di Milano Bicocca. Come studioso e grande conoscitore di demografia, Blangiardo ha snocciolato una serie di dati e cifre che non sono certo rassicuranti. In Italia ci sono infatti sempre meno bambini: nel 2022 si è arrivati al minimo storico di 393 mila nuovi nati, a fronte 713 mila decessi. Continuando di questo passo, il nostro Paese avrà nel 2070 ben 11 milioni di residenti in meno rispetto a oggi, nonostante l’arrivo di decine di migliaia di immigrati ogni anno.

Ma il dato ancor più significativo è che la perdita di abitanti si concentrerà nella fascia di popolazione tra i 15 e il 64 anni, cioè tra chi è in età da lavoro e può contribuire alla crescita economica del Paese. Contemporaneamente, i progressi della medicina e l’aumento delle aspettative di vita faranno crescere il numero degli anziani. Sempre nel 2070, i nostri connazionali con più di 90 anni potrebbero superare il numero di 2,2 milioni, contro gli 827mila registrati nel 2022. Si tratta di un nutrito esercito di persone che, come tutti gli anziani in età avanzata, avranno bisogno di assistenza e cure mediche. Ce la farà il sistema di welfare pubblico a supportarle tutte in maniera adeguata? E saranno in grado i molti ultra 90enni di affrontare gli acciacchi della terza età con le loro pensioni? Questi due interrogativi sono stati affrontati da Alberto Brambilla (foto sotto) che, grazie al lavoro di ricerca di Itinerari Previdenziali, ha mostrato altri dati che fanno riflettere: "L’Italia