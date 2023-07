Ricetta UniCredit: "Bilanciare azioni e obbligazioni per ridurre i rischi"

INFLAZIONE ANCORA ALTA e tassi d’interesse da tempo in un trend rialzista. C’è un mix di fattori che rende complesso lo scenario che i risparmiatori hanno oggi di fronte a sé. Come comportarsi? Ecco cosa consiglia Claudia Vacanti (foto a destra), head of Group Investment & Protection Products di UniCredit.

Dottoressa Vacanti, quali suggerimenti possiamo dare ai risparmiatori per affrontare al meglio la fase attuale?

"Il nostro consiglio, che abbiamo già cominciato a dare qualche mese fa, è quello di orientarsi su un portafoglio bilanciato, composto sia da azioni che da obbligazioni. Questa scelta può garantire due vantaggi: una esposizione al settore azionario, accompagnata però da un flusso di rendimenti che arrivano dal comparto del reddito fisso, grazie alla risalita dei tassi di interesse che abbiamo visto negli ultimi mesi. Inoltre, un portafoglio bilanciato può garantire anche maggiore protezione e una mitigazione del rischio. Oggi bisogna tener conto di un aspetto importante: non è cambiata soltanto la politica monetaria delle banche centrali con il rincaro del costo del denaro, ma c’è anche una politica fiscale espansiva che stimola la crescita. Dunque, dopo un 2022 anomalo, finalmente quest’anno le azioni e le obbligazioni hanno ricominciato ad avere, come da tradizione, un andamento decorrelato".

Che significa nel concreto?

"Vuol dire che le obbligazioni hanno recuperato la loro tradizionale funzione di dare stabilità al portafoglio nelle fasi di ribasso dei mercati, mentre le azioni possono invece dare un valore aggiunto nelle fasi positive. Dunque, un portafoglio bilanciato ben si adatta anche agli investitori prudenti, che hanno un approccio conservativo ai mercati".

Quali sono le giuste proporzioni tra azioni e obbligazioni in questo mix bilanciato?

"Per gli investitori più prudenti, va bene un portafoglio con una esposizione al settore azionario contenuta, attorno al 20%. Per chi ha una maggiore propensione al rischio, il nostro suggerimento è di arrivare anche al 40%. Per quanto riguarda le obbligazioni e la loro funzione di stabilizzare il portafoglio garantendo anche rendimenti, c’è poi altro aspetto importante da sottolineare".

Quale?

"Oggi anche le obbligazioni con scadenza non troppo lunga offrono rendimenti appetibili. Negli anni scorsi, con i tassi molto più bassi di oggi, per avere interessi di una certa consistenza era necessario acquistare bond di lunga durata, che sono però più rischiosi perché si svalutano nei prezzi quando il costo del denaro inizia a risalire".

Come rispondere ai dubbi degli italiani che non amano investimenti a rischio?

"Innanzitutto, il nostro consiglio è quello di investire con metodo e disciplina. Ciò significa posizionarsi sui mercati in maniera graduale, attraverso piani di accumulo che consentono di impiegare a intervalli regolari una parte del capitale. In questo modo si può mitigare l’esposizione al rischio senza subire troppo gli effetti della volatilità dei prezzi delle azioni. Fatta questa premessa, riteniamo che nei prossimi mesi eventuali correzioni dei listini siano anche un’opportunità per entrare sui mercati a prezzi più convenienti. Oggi l’economia reale mostra una certa resistenza e i fatturati di molte aziende quotate in borsa, per effetto della crescita e dell’inflazione, seguono ancora un trend al rialzo".

Finora abbiamo parlato di come costruire un portafoglio, ma quali prodotti finanziari consigliate per costruirlo?

"Pensiamo che lo strumento migliore sia il fondo comune di investimento che consente di costruire un portafoglio ben diversificato, evitando tutti i rischi del fai da te e affidandosi alla perizia di un professionista. Per questo offriamo ai nostri clienti una linea di soluzioni di investimento, onemarkets Fund, con la quale offriamo i fondi delle più grandi case di gestione internazionali come Allianz, Amundi, BlackRock, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management, Pimco e Pictet. Inoltre, da poche settimane, abbiamo lanciato delle soluzioni di investimento che sfruttano sia le competenze interne del team di Group Investment Strategy guidato da Manuela D’Onofrio sia le competenze gestionali e la conoscenza dei mercati dell’Europa Centro Orientale".

Che tipo di fondi sono?

"L’offerta è molto variegata. Abbiamo due strategie obbligazionarie, una focalizzata sui titoli di scadenza più breve, attorno a 2-3 anni, e un’altra focalizzata su scadenze un po’ più lunghe, sui 4-5 anni. Poi offriamo diverse strategie bilanciate, in cui la componente investita nel settore azionario va da un minimo del 15-20% per gli investitori più prudenti fino a raggiungere il 50% per chi ha maggiore propensione al rischio. Poi abbiamo anche fondi azionari globali e una strategia che investe sul mercato statunitense. Tutti i prodotti hanno già di per sé un portafoglio diversificato, investito in molti titoli diversi in modo da bilanciare il rischio. Il nostro suggerimento ai clienti è comunque di non focalizzarsi su un singolo prodotto ma crearsi un portafoglio di fondi, facendosi aiutare da un professionista della banca".

La vostra offerta è concentrata sul mercato italiano o anche in altri paesi in cui UniCredit è presente?

"Onemarkets Fund è una iniziativa globale che interessa tutto il gruppo. È stata lanciata nell’ottobre scorso in tre paesi in contemporanea: Italia, Germania e Austria. Entro il primo trimestre del 2024 verrà estesa ad altri 5 mercati in cui UniCredit è presente: Repubblica Ceca, Slovacchia Ungheria, Romania e Bulgaria".