Quei metalli del futuro che faranno guadagnare

RAME, LITIO, NICHEL, alluminio e platino. Ecco i minerali del futuro che fanno gola anche alla comunità finanziaria internazionale e non interessano soltanto agli addetti ai lavori del mondo dell’industria. La ragione è che queste commodity andranno sempre più a ruba sul mercato e attireranno le mire degli investitori, in seguito al processo di abbandono dei combustibili fossili come il petrolio e all’adozione su larga scala delle produzioni green. A sostenerlo è Iain Pyle, direttore investimenti senior della casa di gestione del risparmio britannica Aberdeen Investment. Pyle osserva come il 2024 abbia già regalato un segnale forte: le quotazioni del rame hanno toccato nuovi record. Certo, ammette l’esperto, una parte di questo rally è frutto della speculazione. Ma dietro c’è anche molto di più: la convinzione che i cosiddetti "minerali del futuro" saranno essenziali nella transizione energetica globale, con una domanda che non accenna a diminuire.

Il concetto è semplice: utilità e scarsità, insieme, creano una combinazione esplosiva. Da un lato, questi metalli sono indispensabili per abbandonare i combustibili fossili e passare a un’economia elettrificata. Il rame, per esempio, è il metallo chiave per reti e i veicoli elettrici. Il litio, invece, alimenta le batterie ricaricabili che danno energia alle auto a zero emissioni e agli impianti di accumulo. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, entro il 2040 il mondo avrà bisogno di di una quantità di litio venti volte superiore a quella consumata nel 2020. Dall’altro lato, c’è un’offerta che arranca. Per oltre un decennio le grandi compagnie minerarie hanno ridotto gli investimenti in nuovi giacimenti, senza espandere la capacità produttiva. Così i volumi e la qualità delle risorse disponibili restano limitati. Uno squilibrio che, secondo Pyle, aumenta la probabilità di assistere a un nuovo superciclo: un lungo periodo in cui la domanda supera l’offerta e i prezzi tendono a crescere. In questo scenario, però, Aberdeen invita a guardare non tanto alle materie prime in sé, quanto alle aziende che le estraggono, le lavorano o le utilizzano. "Comprare l’azienda, non la merce", sottolinea Pyle. La catena del valore è ampia: dai colossi minerari ai fornitori di macchinari per l’estrazione, fino ai produttori di veicoli elettrici o di motori a magneti permanenti. E a valle della filiera produttiva, spiega l’esperto, non mancano opportunità tra le società attive nella decarbonizzazione di trasporti, edifici e industria. I segnali non mancano già oggi.

In Cina le vendite di auto elettriche sono passate dal 2% del mercato nel 2020 a quasi la metà nel 2024. Nei Paesi sviluppati la penetrazione è più bassa, ma la crescita appare inevitabile: arriveranno i divieti ai motori a combustione e i costi delle batterie continueranno a calare. Nel frattempo, nel Regno Unito la National Grid ha varato piani decennali per sostenere la transizione green, mentre a livello globale le reti elettriche dovranno estendersi di 150 milioni di chilometri, l’equivalente della distanza tra la Terra e il Sole. Numeri che impressionano e che, inevitabilmente, si traducono in più domanda di rame, nichel e litio. Alla fine, tutto converge verso una conclusione: la corsa allo "zero netto" delle emissioni di anidride carbonica non potrà prescindere dai minerali del futuro. Veicoli elettrici, reti intelligenti, edifici a basso impatto, industrie decarbonizzate, persino l’agricoltura, richiederanno quantità crescenti di queste materie prime. Per gli investitori, l’occasione è dunque a portata di mano ma bisogna giocare d’anticipo.