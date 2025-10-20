Quando lo “scrollone“ fa bene ai mercati

Biocchi

Ogni tanto ai mercati serve uno “scrollone“. Non per fare paura o creare panico, ma per riportare un po’ di equilibrio dove, col tempo, si tende inevitabilmente a esagerare. Proprio qualche giorno fa abbiamo assistito a una discesa secca, improvvisa e capace di cancellare in poche ore i lenti rialzi accumulati nelle settimane precedenti. Questi episodi non vanno interpretati come crolli, ma come richiami alla realtà. Quando tutto sale troppo a lungo, la fiducia diventa eccessiva e serve tornare coi piedi per terra. Nel linguaggio dei mercati, questa fase di euforia crescente si chiama compiacenza: è quel momento in cui gli investitori smettono di percepire il rischio, convinti che tutto continuerà a funzionare allo stesso modo. Non a caso, negli ultimi tempi anche grandi banche d’affari come JP Morgan e Goldman Sachs, hanno richiamato l’attenzione avvertendo che mercati troppo compiacenti finiscono sempre per generare ribassi “dolorosi”, se il sistema non si auto-corregge per tempo.

Ma cosa significa correggersi? Beh, un esempio lo abbiamo proprio quando riesplode la volatilità. In seguito a uno scrollone del genere non cambia solo l’emotività degli investitori, ma anche la meccanica dei grandi portafogli. Quando la volatilità, che è una misura dell’incertezza, sale di colpo, chi gestisce portafogli ricchi deve agire per ridurre l’esposizione al rischio. È una regola di prudenza, una sorta di cintura di sicurezza finanziaria. Essere prudenti, in questi casi, significa spostarsi in parte su asset meno volatili e aumentare la quota di liquidità, cioè la parte del portafoglio non investita. Ma il cash (così si chiama…) non si forma dal nulla: per crearlo si vendono parti degli asset più speculativi e, talvolta, anche quelli che hanno già garantito buoni guadagni, specie se a loro volta hanno vissuto un po’ di eccessi, come ad esempio l’oro, protagonista di un rush incredibile. E così, mentre l’indice ribassa, si sono viste correzioni di portafoglio verso asset più tranquilli, come le utilities o i titoli di Stato. In sostanza, il mercato ha spostato parte del peso verso zone meno turbolente, cercando riparo temporaneo, finché il mare non si sarà calmato. Ecco allora che uno scrollone, se ben inquadrato, si trasforma in un passaggio necessario per riportare le valutazioni su livelli più sostenibili, smorzando l’euforia e rimettendo ordine nel sistema. Non è un segnale di debolezza, ma di salute, con cui il mercato si “scarica”, dopo aver accumulato troppa tensione.