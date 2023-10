Quando l’economia usa parole semplici. Segui Money VibeZ

LIBERARE I TEMI economici e farli uscire dal loro recinto autoreferenziale. Anche perché, va detto, manovra finanziaria, inflazione, differenze tra Nord e Sud, pensioni integrative o anche solo il giro d’affari che ruota attorno al calcio, sono temi che a ben guardare entrano ogni giorno nelle vite di tutti gli italiani. Anche di quelli più giovani che, paradossalmente, sono anche i più esclusi dall’informazione economico-finanziaria. È soprattutto (ma non solo) pensando a loro che i giornalisti di Quotidiano Nazionale e di Quotidiano.net hanno ideato e realizzato ’Money VibeZ’.

Di che si tratta? Di parole chiare, semplici e veloci affidate ai social per rispondere alle domande che tutti prima o poi ci siamo posti, senza avere poi la voglia di cercare una risposta. E dunque ecco che, oltre ai temi più prettamente economici, c’è spazio anche per mille curiosità: chi stampa gli euro e dove finiscono le banconote usurate? Quanti metalli rari e preziosi ci sono nel mio cellulare? Come diventare produttori di energia in casa propria? Le risposte, sui canali social di Quotidiano Nazionale, assumono di settimana in settimana la forma di reels, post, caroselli, infografiche e micro-documentari. A rispondere saranno i giornalisti economici di Qn.

Pubblico d’elezione è quella Generazione Z – i nati dopo il 2000 –, abituati a un tipo di informazione chiara, diretta, breve e veloce. I contenuti di Money VibeZ sono già disponibili sui canali Instagram, TikTok, Facebook e Linkedin di Quotidiano Nazionale, e rimandano il più delle volte a degli articoli più approfonditi sul canale digitale di Economia di Quotidiano.net che in un anno di vita è diventato ormai un punto di riferimento proprio nel campo delle guide e dei contenuti esplicativi sui temi macro e micro-economici.

Un supporto che assicura serietà e accuratezza dell’informazione adattata al linguaggio dei social network e delle giovani generazioni. Non resta che restare connessi, dunque, e seguire le pagine di Quotidiano Nazionale sul social che più utilizziamo. Oltre al normale flusso quotidiano di notizie, adesso c’è anche Money VibeZ.

e Arnaldo Liguori