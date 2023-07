Quando il mercato cresce troppo

Davide

Biocchi

Possibile che il mercato stia crescendo troppo? Ci si pone spesso questa domanda quando le borse sembrano raggiungere prezzi esagerati. Ma, esagerati rispetto a cosa? Per comprenderlo, proviamo con un esempio di economia reale. Se fossimo interessati ad acquistare la licenza del bar sotto casa, che ci sembra bene avviato, durante la trattativa staremmo sicuramente molto attenti a valutare quanti anni di duro lavoro sarebbero poi necessari per recuperare quanto speso. Prenderemmo quindi in seria considerazione il fatturato e il profitto generato dai gestori attuali, stabilendo un limite adeguato al nostro investimento, in considerazione di quanto ci si può aspettare di guadagnare annualmente. In borsa, esistono metriche di valutazione anche più rapide e intuitive, che consentono di valutare facilmente le azioni e confrontarle tra loro. Ad esempio, si dispone del rapporto tra il prezzo dell’azione e l’utile da essa generato, o tra il prezzo e il fatturato, o ancora tra il prezzo del titolo e il suo valore contabile. Inoltre, è possibile anche calcolare il rapporto tra i prezzi attuali e gli utili attesi, tenendo conto delle aspettative future per ogni titolo. Ciò consente di valutare con immediatezza l’eventuale convenienza (o meno) del prezzo di una determinata azione, perché questi parametri sono accessibili a chiunque. Viene allora da chiedersi, cosa spinge gli investitori ad acquistare lo stesso titoli con multipli molto elevati, quando i parametri di comparazione sono sotto gli occhi di tutti? La risposta è che certe storture si verificano quando entrano in gioco variabili impreviste, che possono sovvertire completamente i metodi di calcolo tradizionali e che risulta assai difficile prezzare. E se inoltre il mercato è sostenuto da buoni flussi in acquisto, un contesto simile può facilmente scatenare un’irrazionalità finanziaria. Penso ad esempio all’impatto che ebbe internet a suo tempo. Arrivò ad alimentare una vera e propria bolla, perché tutti capirono che avrebbe potuto essere dirompente, ma nessuno sapeva valutarne per bene la portata. Oggi questo scenario potrebbe ripetersi a causa dell’intelligenza artificiale. Non essendo infatti in gli operatori in grado di quantificarne appieno l’impatto sull’economia globale, ma sapendo che in qualsiasi caso essa stravolgerà lo scenario, si stanno di nuovo perdendo di vista i riferimenti rispetto ai parametri tradizionali. Stiamo quindi nuovamente vivendo una bolla generalizzata? Lo scopriremo solo nel tempo.