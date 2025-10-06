Protezione e crescita: la doppietta di Arca Fondi

OLTRE 12,5 MILIARDI di euro, soltanto nel primo semestre del 2025. E’ la raccolta messa a segno in Italia nei mesi scorsi dal settore del risparmio gestito, secondo i dati della sigla di categoria Assogestioni. In particolare, i flussi sono stati particolarmente positivi per i fondi obbligazionari (+11,99 miliardi) e per quelli monetari (+4,25 miliardi). "I dati confermano che l’industria del risparmio gestito in Italia gode di buona salute", dice Simone Bini Smaghi (nella foto in basso), vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr, che mette in evidenza l’interesse degli investitori per strumenti d’investimento a rischio contenuto, in un contesto in cui i tassi di interesse iniziano a scendere.

In questo mercato in crescita, come si è posizionata Arca Fondi?

"Abbiamo avuto un primo semestre dell’anno molto positivo. Al 30 luglio 2025 abbiamo registrato una raccolta netta dall’inizio del 2025 di 2,36 miliardi di euro, in aumento di ben il 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

Possiamo tracciare un profilo dei vostri clienti? "Nel 2024, Arca ha registrato oltre 90mila nuovi sottoscrittori nei fondi comuni (in crescita del 6%), con una sovraperformance rispetto alla nostra quota di mercato, pari al 3,3%. Tra i nuovi sottoscrittori dei fondi, circa il 23% è composto da under 35, segno di un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni. Tuttavia, la Generazione X, composta da chi ha tra i 45 e i 60 anni, rappresenta ancora una parte strategica e centrale della nostra base di clienti. Parliamo di risparmiatori che hanno attraversato diverse crisi finanziarie, tendenzialmente più prudenti, con una forte attenzione alla pianificazione del futuro e alla protezione del capitale, che sono spesso coinvolti nella cura dei genitori anziani o nel supporto ai figli, e per questo sono attratti da soluzioni previdenziali, dai fondi bilanciati e da strumenti con orizzonti temporali chiari. Prodotti come i fondi target date oppure soluzioni a capitale protetto risultano quindi ideali per loro".

E sul fronte delle donne e dei giovani?

"Sul fronte di genere, notiamo un gap tra le coorti più giovani: tra i Millennial e Gen Z le donne sono ancora sottorappresentate. Arca sta cercando di colmare questo divario con prodotti come “Arca Social Leaders 30“, pensati anche per attrarre una clientela femminile e attenta ai temi Esg. Per quanto riguarda i giovani, il Pac (piano di accumulo del capitale) è lo strumento più apprezzato: tra gli under 35 che investono con Arca, il 73% utilizza questa modalità. Permette di investire gradualmente e in modo disciplinato, riducendo l’impatto della volatilità e favorendo l’accumulo nel tempo".

Parliamo ora dei Piani individuali di risparmio. Dopo un inizio brillante, hanno avuto un rallentamento nel corso degli ultimi anni. Per quale ragione?

"I Pir hanno vissuto una fase di straordinario slancio nei primi due anni dal lancio, alimentati tanto dagli incentivi fiscali quanto dal forte appeal legato al sostegno del tessuto imprenditoriale nazionale. A partire dal 2019, tuttavia, il mercato ha iniziato a mostrare segnali di rallentamento, influenzato sia da fattori congiunturali che strutturali. Da un lato, la pandemia di Covid-19 ha generato una diffusa cautela tra gli investitori; dall’altro, il raggiungimento dell’orizzonte quinquennale ha indotto molti sottoscrittori della prima ora a liquidare le posizioni per beneficiare dell’esenzione fiscale prevista, determinando un inevitabile calo degli attivi in gestione. In questo scenario complesso, Arca Fondi ha saputo distinguersi per resilienza e coerenza strategica. Nel periodo 2023-2024 il comparto dei Pir ha attraversato una fase di forte contrazione con deflussi pari a circa il 15% del patrimonio rilevato alla fine del 2022. Malgrado il contesto sfavorevole, Arca Fondi è riuscita ad ampliare leggermente la propria quota, salendo dal 12% al 12,3%. Il 2025 si è aperto con un’inversione di rotta per l’intero settore: la raccolta netta è tornata positiva, segnalando una ripresa generalizzata dopo due anni difficili, sostenuta anche dal rinnovato interesse per le soluzioni a reddito fisso. Anche Arca ha saputo cogliere questo trend manifestatosi tra le preferenze dei clienti".

In che modo?

"Nel 2025 abbiamo lanciato Arca Bond Target Plus 2030, un fondo Pir a scadenza che incarna l’evoluzione di questo strumento. Pensato per un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, il fondo investe prevalentemente in obbligazioni corporate italiane, con particolare attenzione al segmento delle piccole e medie imprese e delle mid-cap, le aziende a media capitalizzazione. Il fondo offre un doppio vantaggio: da un lato i benefici fiscali tipici dei Pir, dall’altro la possibilità di accedere a emissioni spesso non disponibili per il piccolo risparmiatore. È una soluzione ideale per chi cerca rendimento e protezione, con una visione concreta di sostegno all’economia reale italiana".

Come rilanciare l’interesse sui Pir?

"Crediamo che lo strumento vada reso più flessibile. Alcune proposte riguardano l’inclusione dei titoli di Stato italiani nei portafogli Pir, la possibilità di usare strumenti derivati anche per la gestione attiva, e l’introduzione di incentivi fiscali aggiuntivi per chi mantiene l’investimento oltre i cinque anni".

Guardando al futuro, dove vede Arca nel contesto dell’industria italiana del risparmio gestito?

"Continueremo a lavorare per offrire soluzioni innovative, accessibili e coerenti con le esigenze dei diversi target generazionali".