"Prospettive di crescita per i mercati giapponesi"

"UNA NUOVA età dell’oro della crescita". È il titolo scelto dalla casa d’investimenti Comgest che, a inizio giugno, ha pubblicato un’analisi sulle prospettive dell’economia e dei mercati finanziari giapponesi. Come si può ben intuire leggendo il titolo, Comgest ha una visione positiva riguardo alle piazze borsistiche nipponiche, nonostante ci sia una grande incertezza politica a Tokyo e dintorni. Il 22 luglio prossimo, infatti, sono attese in Giappone le elezioni per il rinnovo della Camera Alta, il cui esito potrebbe essere molto sfavorevole al governo in carica, indebolendone l’azione. Nonostante questo scenario, l’economia nipponica sta facendo un cambio di passo che, secondo Comgest, può premiare proprio le aziende solide, con margini di profitto elevati e modelli di business validi. In particolare Richard Kaye, gestore del fondo Comgest Growth Japan che investe proprio sui mercati giapponesi, vede all’orizzonte una nuova era per la Borsa di Tokyo, dove prima erano premiati dagli investitori soprattutto i titoli che si avvantaggiavano grazie allo yen debole e facevano ricavi e profitti a suon di esportazioni.

L’arrivo di un’escalation di nuovi dazi sul commercio internazionale, innescata dalle politiche del presidente americano Trump, ha portato a una rivalutazione dello yen e una selezione più rigorosa dei titoli giapponesi su cui puntare. "Le società eccezionali, con ottimi margini di profitto", spiega Kaye, "non soltanto sopravvivranno ai dazi e alla normalizzazione dello yen, ma conquisteranno quote di mercato a danno dei concorrenti più deboli". È una posizione, quella del gestore di Comgest, "che privilegia la qualità e la visione di lungo periodo, anche dopo anni di distorsioni alimentate dalle politiche monetarie ultra-espansive". È noto infatti che la banca centrale nipponica (Bank of Japan) ha tenuto i tassi di interessi molto bassi per lungo tempo, provocando un indebolimento dello yen e condizionando in maniera significativa le scelte degli investitori. Ora, però, il quadro è mutato.

È nel settore tecnologico, in particolare nei semiconduttori (o microchip), che per Kaye si gioca una delle partite più importanti. Il Giappone è infatti leader globale nella produzione di strumenti e materiali per chip. È un settore che ha subito un raffreddamento in Borsa negli ultimi mesi, spesso in conseguenza dell’effetto-contagio provocato dal calo dei titoli tecnologici statunitensi. Tuttavia, secondo la view di Comgest bisogna aspettarsi un’inversione di tendenza. Ci sono infatti aziende giapponesi che ben attrezzate: Disco Corporation, specializzata in utensili da taglio per i componenti dei semiconduttori, ha annunciato una crescita attesa delle spedizioni del 15% nel secondo trimestre dell’anno. A trainare il business, spiega Kaye, è proprio la domanda di chip per alimentare l’intelligenza artificiale, i sensori e le memorie. Un altro nome citato da Comgest è Keyence, azienda che sviluppa e produce sensori, sistemi di visione, lettori di codici a barre, marcatori laser e microscopi digitali. Nei prossimi mesi e anni, Keyence dovrebbe beneficiare del rimbalzo globale della domanda di macchinari per l’elettronica, con segnali forti anche dalla Cina. Il quadro tracciato da Comgest sembrerebbe dunque quello di un Giappone in transizione: non più solo una terra di valuta debole e aziende mature, ma una piazza dove l’innovazione industriale si combina a riforme economiche strutturali.