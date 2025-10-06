Private banking: ponte tra risparmio e sviluppo

IL RISPARMIO PRIVATO come motore dell’economia reale. Il ruolo strategico dei capitali messi da parte dagli italiani è stato al centro dell’evento organizzato dall’Associazione italiana del private banking in collaborazione con Intermonte e il Politecnico di Milano ("Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese"). In particolare è stato approfondito il ruolo di ponte tra famiglie e imprese svolto dall’industria Private, in grado di indirizzare risorse verso progetti innovativi, a sostegno della competitività delle Pmi. Per le imprese italiane, oggi, crescere è difficile. Gli ultimi anni – contraddistinti da pandemia, tensioni geopolitiche e rialzo dei tassi – hanno lasciato il segno: di qui ai prossimi 36 mesi solo l’8% degli imprenditori vede prospettive di forte sviluppo, mentre la fiducia del settore manifatturiero rimane debole. Il finanziamento delle imprese continua a fare affidamento soprattutto su credito bancario (39%) e autofinanziamento (44%): fonti idonee ad una gestione ordinaria, ma non sufficienti per sostenere grandi progetti di innovazione e salto dimensionale. In questo scenario il Private Banking gioca un ruolo strategico, facendo da ponte tra risparmio privato e finanziamento dell’economia reale.

I clienti Private hanno destinato 1.095 miliardi di euro ad investimenti (circa la metà del totale della ricchezza finanziaria investita), livelli di liquidità contenuti (13% contro il 50%) e una quota di titoli azionari superiori a quella delle altre famiglie azionarie (30% contro 10%). A fine 2024, le famiglie italiane avevano investito invece complessivamente 1.577 miliardi di euro nell’economia reale: il 20% in più del 2018, ma tale crescita è dovuta all’effetto rivalutazione di mercato delle quote societarie. I flussi restano limitati e la preferenza si indirizza verso forme di investimento alternative, come il debito pubblico e gli investimenti esteri. Rimane invece significativa la quota di ricchezza in liquidità (1.593,5 miliardi di euro), mentre crescono le obbligazioni (+76%) soprattutto titoli di Stato e bancari, insieme a una forte crescita delle obbligazioni estere. Gli intermediari, invece, hanno privilegiato i titoli di Stato, riducendo parallelamente gli impieghi verso le imprese produttive: i prestiti bancari alle aziende risultano infatti in calo del 13%. "L’Italia – ha spiegato Andrea Ragaini presidente di AIPB – deve affrontare una sfida decisiva: trasformare il risparmio privato in leva di sviluppo per l’economia. Farlo significa generare ritorni per le famiglie e favorire la crescita delle imprese, traendo benefici da politiche industriali e riforme fiscali che agevolino, da un lato l’utilizzo di strumenti innovativi di finanziamento di lungo periodo e, dall’altro, investimenti finanziari in economia reale. Il Private Banking si candida ad essere un attore protagonista di questa sfida epocale".

Un mercato dei capitali funzionante, ha aggiunto Guglielmo Manetti, ad di Intermonte "è la condizione necessaria per trasformare il risparmio privato in sviluppo economico. Le aziende hanno bisogno di diversificare le fonti di finanziamento, superando la dipendenza dal solo canale bancario: serve un accesso più diffuso a canali alternativi, in primis ai mercati pubblici tramite quotazione, in grado di garantire capitali pazienti e di lungo periodo per innovazione, crescita dimensionale e internazionalizzazione. In questo senso, ci auguriamo che il Fondo Nazionale Strategico possa agire da volano per attrarre il risparmio privato e convogliarlo verso il segmento delle Pmi quotate".