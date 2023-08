Private banking alla riscossa Di nuovo oltre i mille miliardi

DI NUOVO sopra i mille miliardi di euro. E’ il traguardo raggiunto nella prima parte del 2023 dal private banking in Italia, cioè da quell’insieme di servizi offerti dalle banche e dalle reti dei consulenti finanziari per gestire i patrimoni dei clienti di fascia medio-alta, in possesso di una ricchezza superiore a 500mila euro a testa. Nel primo trimestre del 2023, il patrimonio gestito dai professionisti del private banking ha raggiunto i 1.030 miliardi, in crescita del 3,7% rispetto ai 994 miliardi registrati nel quarto trimestre del 2022. I dati, pubblicati nel mese di luglio, sono stati elaborati dall’ufficio studi dell’Aipb (associazione italiana private banking), che ha scattato una fotografia anche dei flussi di raccolta. Sempre nei primi tre mesi del 2023, i professionisti dei private banking italiano sono stati capaci di raccogliere circa 13 miliardi di nuovi risparmi sul mercato, con un incremento dell’1,3% rispetto ai 10 miliardi del trimestre precedente.

"Guardiamo con soddisfazione ai risultati ottenuti in avvio d’anno, perché ci avviciniamo con largo anticipo alle masse in gestione che avevamo previsto di raggiungere entro il 2023", ha detto Andrea Ragaini (nella foto), presidente di Aipb, sottolineando che "l’analisi dei dati del primo trimestre testimonia che il valore aggiunto della consulenza dei private banker ha consentito alla clientela di trarre un sensibile vantaggio dall’andamento dei mercati finanziari, malgrado il permanere di venti contrari". In effetti, guardando quel che è accaduto nei primi mesi del 2023, c’erano tutte le premesse per un’ondata di paura tra i risparmiatori, piccoli e grandi, capace di scoraggiare gli investimenti finanziari. Non va dimenticato, per esempio, che a marzo ci sono state forti fibrillazioni nel settore bancario internazionale con il fallimento in America della californiana Silicon Valley Bank e il dissesto in Europa del colosso svizzero Credit Suisse, salvato in extremis dalla connazionale Ubs, con la regia delle autorità finanziarie elvetiche.

A complicare il quadro ci s’è messa poi l’inflazione che all’inizio dell’anno ha toccato vette che non si vedevano da decenni: nel primo trimestre, in Italia l’aumento dei prezzi era in Italia all’8,9% su base annua, nell’area euro al 6,9% e negli Stati Uniti al 5,9%. Sia in America che nel Vecchio Continente, le banche centrali hanno cercato di fermare questa ondata del carovita alzando velocemente i tassi di interesse, con inevitabili effetti di rallentamento dell’economia. Eppure, nonostante la presenza di questi fattori problematici, i mercati finanziari hanno viaggiato con il vento in poppa e il valore patrimonio gestito nel settore del private banking è tornato appunto sopra la soglia dei mille miliardi.

Un contributo a questa crescita è arrivato senza dubbio dal cosiddetto effetto-mercato. Grazie al rialzo dei listini, infatti, anche i titoli presenti nel portafoglio dei clienti del private banking si sono rivalutati per circa 16 miliardi nell’arco di un trimestre. Poi un altro contributo determinante è giunto dalla raccolta che si è concentrata per lo più nell’ambito del risparmio amministrato. Con questa espressione, gli addetti ai lavori indicano i flussi di risparmio destinati all’acquisto diretto di titoli (come per esempio le azioni o i Btp, che oggi offrono rendimenti ben più alti che in passato). Nel primo trimestre del 2023, i flussi verso il risparmio amministrato sono stati di 19 miliardi. Molto più modesta è stata invece la raccolta nel primo trimestre del risparmio gestito, cioè dei fondi comuni di investimento 600 milioni) e delle gestioni patrimoniali (1,8 miliardi).