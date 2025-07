Prestiti personali. Il mercato continuerà a crescere

IL 2024 È STATO UN ANNO di ripresa per il mercato del credito al consumo. La Bce ha tagliato i tassi di riferimento. Le banche si sono adattate a una clientela più diversificata, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni, quando soprattutto nella fase incerta del Covid e della spinta inflattiva del post Ucraina aveva prevalso un atteggiamento prudente alla concessione di credito alle famiglie. Molto positivo il mercato dei prestiti personali, che ha registrato un incremento significativo rispetto al 2023 (+12% il valore delle operazioni erogate) a fronte di un incremento nel numero di operazioni finanziate (+ 16%) con una generale tendenza verso prestiti di importo lievemente più contenuto; il ticket medio di mercato nel 2024 si è attestato a 8.647 euro, evidenziando un calo del 3,2% rispetto al 2023. Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha continuato anche nel 2024 a presidiare il comparto del credito al consumo, consolidando un’offerta che affianca ai mutui casa soluzioni dedicate alle esigenze di liquidità delle famiglie, dalla ristrutturazione dell’abitazione all’acquisto dell’auto, fino alle spese per beni e servizi. Questa strategia ha portato a un incremento dell’erogato complessivo del 55% rispetto al 2023, delineando una traiettoria di crescita che si prevede continuerà anche nel 2025. Kìron Partner SpA ha quasi vent’anni di esperienza nel settore specifico dei prestiti personali e ha attraversato diversi cicli economici e diverse congiunture. Questa esperienza accumulata nel comparto dei prestiti ha permesso alla società di collaborare con moltissimi istituti di credito: sia con i principali player del mercato, operatori molto specializzati, sia con società finanziarie più piccole, che hanno quote di mercato minori, ma che mettono a disposizione prodotti di nicchia.

La gamma di prodotti legati ai prestiti personali è veramente molto ampia e diversificata e per questo i consulenti del credito Kìron ed Epicas possono consigliare nel migliore dei modi il cliente e proporre la soluzione più adatta alle singole esigenze. Inoltre, grazie a una formazione continua e costante, i mediatori creditizi del Gruppo possono fornire consigli giusti per un prestito su misura, disegnato sulle necessità del cliente. Infatti, il prestito personale consiste nel finanziamento di una somma di denaro che il cliente può utilizzare per soddisfare bisogni di natura personale o familiare (ad esempio spese per la casa, per la salute, per i figli). Le principali differenze con gli altri prodotti di credito sono legate a flessibilità, rapidità e semplicità. Flessibilità perché è un prodotto che si adegua al cliente e alle sue necessità (il cliente può sempre estinguerlo in anticipo, anche parzialmente, consolidarlo o rifinanziarlo); rapidità perché è un prodotto molto veloce, con pratiche che vengono evase in pochi giorni; semplicità perché l’iter istruttorio è molto semplice e sono richiesti pochi documenti. Nel 90% dei casi sono sufficienti un documento di identità, la tessera sanitaria e i documenti di reddito (ad esempio, nel caso di un dipendente le ultime due buste paga, gli ultimi due cedolini della pensione nel caso di un pensionato, piuttosto che l’ultimo modello unico nel caso di un libero professionista o di un autonomo). Kìron Partner grazie all’analisi dei volumi di prestiti intermediati nel 2024 da parte dei propri operatori può evidenziare, in linea con l’andamento del mercato, una preferenza crescente per piani di rimborso più estesi, che favoriscono una maggiore sostenibilità della rata. La durata media dei piani di ammortamento è infatti passata da 74 mesi nel 2023 a 92 mesi nel 2024. Anche il ticket medio ha registrato un aumento, attestandosi a 13.267 euro (+6% rispetto al 2023), mantenendosi significativamente al di sopra della media di mercato (+53%). Il 50% delle operazioni di finanziamento è stato erogato nel Nord Italia, il 18% nel Centro e il 22% nel Sud e nelle Isole. Per quanto riguarda la provenienza geografica dei clienti, il 73% è di nazionalità italiana, l’11% europea e il 16% extra-europea. La presenza di clienti stranieri risulta particolarmente significativa nel Nord, dove rappresentano il 38% del totale, e nel Centro, dove raggiungono il 33%. Al contrario, nel Sud e nelle Isole la loro incidenza è inferiore al 10%.

Nel 2024, la ripresa del potere d’acquisto delle famiglie, sostenuta da una graduale riduzione dei tassi di interesse, ha rafforzato la domanda di finanziamenti. Si prevede che questo trend positivo continuerà per tutto il 2025, anche se con differenze tra i vari segmenti. Mentre il credito al consumo complessivo, inclusi i prestiti personali, dovrebbecrescere di circa il 4,9%, i soli prestiti personali hanno già registrato nei primi mesi dell’anno un’accelerazione significativa, con un aumento di circa il 15% nel primo trimestre. Nonostante una maggiore prudenza da parte degli istituti di credito verso questa tipologia di prestiti, tradizionalmente considerata a maggior profilo di rischio e l’introduzione di direttive europee che impongono requisiti più severi in termini di valutazione della solvibilità, il segmento dei prestiti personali continua a evidenziare dinamiche di crescita. Si tratta di un ambito che continuerà a rappresentare un’area di attenzione nelle nostre linee di sviluppo, verso il quale confermiamo un presidio attento e un interesse costante.

Presidente Kìron Partner SpA – Gruppo Tecnocasa