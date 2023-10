Premio Bancor a Larry Summers: "Ci attendono sfide difficili"

"TUTTI NOI che operiamo in posizioni di responsabilità pubblica nell’area finanziaria non lo facciamo per servire gli interessi dei banchieri, per il bene dei banchieri, né per far funzionare meglio i mercati dei capitali come una sorta di astrazione, ma piuttosto lo facciamo per creare una società migliore e più stabile, basata su una maggiore interdipendenza e su scambi che sono inevitabilmente facilitati e sviluppati dalla finanza". Parola di Larry Summers, ex segretario del Tesoro statunitense durante l’amministrazione Clinton, direttore del National Economic Committee con Obama e rettore di Harvard, che il 23 ottobre ha ricevuto a Roma il Premio Bancor, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis. Alla premiazione sono intervenuti Federico Carli, presidente dell’Associazione Guido Carli ed Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, alla presenza del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, del presidente della Consob, Paolo Savona, del governatore della Bank of England, Lord Mervyn King, e di Pietro Cipollone, membro del board della Bce. Summers ha tenuto una lectio magistralis in cui ha parlato delle prospettive dell’economia statunitense e mondiale, prevedendo una frenata tutt’altro che trascurabile.

"Sarebbe fantastico riuscire a raggiungere un atterraggio morbido – ha dichiarato Summers – Tuttavia, come ho detto più volte, tutto porta a credere che l’atterraggio morbido rappresenti il trionfo della speranza sulla realtà. Il mio sospetto è che non riusciremo, né negli Stati Uniti né in Europa, a riportare l’inflazione al 2% o vicina al 2% in modo duraturo senza accettare un aumento significativo del grado di rallentamento economico". Per il rettore di Harvard "negli Stati Uniti il mantenimento di un livello di domanda coerente con la stabilità dei prezzi richiederà probabilmente un lungo periodo di tassi d’interesse piuttosto elevati rispetto alle stime prevalenti. Summers ha dichiarato di non invidiare i banchieri centrali di oggi per le sfide che li attendono".

Per quanto riguarda il debito pubblico, l’economista ha detto che bisogna considerarlo "un modo per rinviare il finanziamento della spesa, per rinviare l’aumento delle tasse o per rinviare altri tagli alla spesa, anche se l’entità complessiva lievita". Un cenno anche al nostro Paese: "Credo sia necessario affrontare le preoccupazioni relative all’indebitamento pubblico negli Stati Uniti. E se me lo consentite, pensando all’Europa, in nessun altro luogo questo aspetto è più urgente che in Italia", ha aggiunto Summers, che non ha mancato di commentare anche lo scenario internazionale attuale. "L’umanità – ha detto – non ha mai assistito a questo tipo di progressi nel migliorare la vita di così tante persone con così poca guerra, come è avvenuto negli ultimi 78 anni. Dalla caduta del muro di Berlino abbiamo visto accadere cose incredibili, straordinarie e positive. Nessuno potrebbe metterlo in dubbio. Nell’ottobre del 2023 potrei dire che la storia si è conclusa di nuovo. C’è una schiera di forze che sostengono l’ordine e la civiltà, e ci sono quelle sempre più unite che vi si oppongono".

Il Premio Bancor assegnato quest’anno a Summers si ispira nel nome e nei valori al termine utilizzato nel 1944 dall’economista John Maynard Keynes, in occasione degli accordi di Bretton Woods, quando i principali paesi del mondo si preparavano a chiudere la drammatica vicenda della guerra, provando a disegnare un assetto nuovo di relazioni internazionali che evitasse il ripetersi degli orrori che avevano caratterizzato la prima metà degli anni ‘40 del secolo scorso. Bancor era la soluzione proposta dall’economista: una valuta sovranazionale governata dalla razionalità degli uomini per sottrarre le prospettive di sviluppo dell’intera comunità delle nazioni all’arbitrio di una sola potenza egemone. La proposta rimase un’utopia valutaria. Il termine Bancor non venne mai più utilizzato fino al 30 maggio 1971 quando comparve per la prima volta sul settimanale Espresso come firma enigmatica. Uno pseudonimo che, in poco tempo, si trasformò in un successo editoriale.

Gli interventi di Bancor furono attesi da economisti, politici e banchieri con crescente interesse, riportati dalla stampa estera, commentati all’università, dibattuti nel corso di alti consessi monetari internazionali e perfino oggetto di interrogazioni parlamentari. L’articolo d’esordio si intitolava "Tempesta in arrivo". Oggetto dell’analisi era proprio l’ordine monetario internazionale da cui il misterioso autore aveva tratto ispirazione per nascondere la sua identità. Bancor espresse giudizi, valutazioni e previsioni sulla crisi che stava attraversando il gold exchange standard che gli assicurarono una meritata fama: meno di tre mesi dopo, infatti, Nixon dichiarò l’inconvertibilità del dollaro in oro e il sistema sancito 27 anni prima a Bretton Woods si sgretolò.

Parecchi anni dopo l’ultimo intervento di Bancor, si scoprì che gli autori degli articoli erano Guido Carli ed Eugenio Scalfari. Ritrovando negli archivi la raccolta degli articoli di Bancor, è nata da parte di Federico Carli, presidente dell’Associazione Guido Carli, l’idea di istituire il Premio Bancor, per recuperare lo spirito che sta dietro una parola tanto ricca di suggestioni. Sulla scia segnata da Bancor, l’intento del premio è quello di dare vita ad una riflessione sui problemi che stiamo attraversando, dalla quale possa ricavarsi una bussola utile per tracciare una rotta che conduca fuori del labirinto: ogni epoca presenta le proprie difficoltà, ma la storia insegna che, confidando nella razionalità e nell’ingegno dell’uomo, è sempre possibile trovare la strada per superare gli ostacoli.