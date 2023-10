Poste Energia. Già 380.000 i contratti firmati

SOSTENIBILE, innovativa, trasparente e costruita su misura per il cliente. Sono questi i pilastri dell’offerta luce e gas "Poste Energia" di Poste Italiane per il mercato libero disponibile in tutti i 12.800 uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. Un’offerta che lanciata il 12 febbraio per tutti dopo che da giugno 2022 era riservata solo a dipendenti e pensionati di Poste, ha trovato una più che positiva risposta sul mercato tanto che a oggi sono circa 380mila i contratti luce e gas attivati e non solo tra chi – correntisti o risparmiatori – era già cliente di Poste Italiane. Numeri che hanno superato i target che si era prefissato il gruppo guidato dall’ad e dg Matteo Del Fante. L’innovazione dell’offerta si basa sulla perfetta combinazione tra prevedibilità, omnicanalità e sostenibilità.

Con il lancio di Poste Energia, aveva spiegato Matteo Del Fante (foto in alto) al momento dell’ingresso del gruppo anche nel settore della luce e del gas "completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane".

In una fase di mercato nella quale, per i forti aumenti della materia prima, la maggior parte delle aziende distributrici proponevano contratti sul libero mercato a prezzo variabile, Poste Energia ha deciso di andare controcorrente offrendo la possibilità di tenere sotto controllo le spese familiari grazie alla combinazione tra prezzo bloccato per 24 mesi e il pagamento delle bollette con una rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Questa soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta, derivanti da conguagli improvvisi. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, anche sulla base dei consumi effettivi rilevati ed è possibile decidere, in caso di consumi inferiori rispetto a quelli previsti, se ridurre la rata per 12 mesi successivi o se ricevere l’importo direttamente su una carta Postepay evolution o su un conto BancoPosta. Grazie a queste caratteristiche dell’offerta, spiega Poste Energia, i clienti possono tenere sotto controllo i propri consumi e cercare di ridurli per risparmiare, contribuendo in questo modo alla sostenibilità del Pianeta.

Il secondo pilastro dell’offerta luce e gas è rappresentato dall’omnicanalità. In un settore come quello dell’energia caratterizzato da strategie di marketing particolarmente aggressive, in linea con la propria politica, Poste Italiane ha scelto di non usare il canale telefonico mettendo quindi in atto solo logiche commerciali pull che invoglino i clienti ad informarsi autonomamente online, sul sito poste.it o in un ufficio postale. In estrema sintesi, niente telemarketing selvaggio e nessuna chiamata indesiderata. Poste ha puntato sulla forza della propria rete fisica e digitale dando la possibilità di cominciare un preventivo sui canali digitali e terminarlo in un ufficio postale e viceversa con un risparmio di tempo non indifferente. Il processo di vendita è semplice e veloce. E si può scegliere di sottoscrivere sia un contratto solo luce, sia solo gas o entrambi.