SECONDO i dati della Banca d’Italia, l’alfabetizzazione finanziaria nel nostro Paese stenta ancora a decollare, con un livello degli adulti nel 2023 pari a solo il 10,6 su una scala da 0 a 20. "Un dato davvero triste per chi, come me, è convinta che oggi l’accesso ‘facile’ alla finanza online debba costituire un’opportunità per mettere a frutto i propri risparmi e non un tranello per chi, per mancanza di conoscenze di base, effettua operazioni sbagliate pagandole a caro prezzo", commenta Manuela Donghi (nella foto sopra a sinistra), uno dei volti più noti del giornalismo economico italiano, che ha pensato di ridurre il gap atavico del nostro Paese in tema di educazione finanziaria con i consigli contenuti nel suo nuovo libro “La Finanza per tutti. Anche per chi non l’ha mai capita“ edito da Mursia. "Il mio obiettivo – dichiara – è portare la finanza in tutte le case. Come? Il segreto è rendere la materia seria ma non seriosa. Quello che occorre cambiare è l’approccio: proviamo a sostituire il ‘dobbiamo’ con il ‘possiamo’: possiamo conoscere qualcosa in grado di darci una mano nella vita di tutti i giorni. Il tentativo sarà una piacevole sorpresa".

D’altronde, se non ti occupi della finanza, prima o poi la finanza si occuperà di te. Un rischio che gli italiani corrono ogni giorno, avendo a che fare con mutui, conti correnti, dossier titoli e previsioni congiunturali che cambiano quasi come quelle meteorologiche. L’errore più comune è credere che l’economia e la finanza riguardino solo gli esperti. Non a caso, in Italia, il livello di educazione finanziaria è storicamente più basso rispetto alla media dei Paesi Ocse e la scarsa conoscenza di questi temi pesa ogni anno sulle famiglie per migliaia di euro.

"Per questo occorre accelerare sul fronte dell’alfabetizzazione finanziaria – conclude Donghi – E disporre di un manuale pratico che, in maniera semplice e diretta, aiuti a capire parole, concetti e temi di attualità del mondo finanziario spesso non compresi pienamente, può favorire questo necessario cambio di passo".

Andrea Ropa