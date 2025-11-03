"Portafogli ben diversificati. La strategia giusta con i megatrend"

COME DEVE COMPORTARSI un investitore di fronte a un futuro che cambia sotto l’effetto di forze globali di cui non conosciamo ancora l’esito? L’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la demografia e la geopolitica stanno riscrivendo le regole dell’economia. Ma nessuno può dire se questi megatrend (così li chiamano solitamente gli addetti ai lavori), porteranno prosperità o nuove turbolenze. Da questa incertezza parte il ragionamento di Joseph H. Davis, capo economista della società statunitense di gestione del risparmio Vanguard, la seconda al mondo per patrimonio alle spalle di BlackRock. L’abbiamo incontrato a Milano, occasione il suo ultimo saggio Coming into View. Davis propone una riflessione molto attuale: in un mondo dove è impossibile prevedere il futuro, la vera strategia vincente è costruire resilienza. L’economista parte da una lezione che arriva dal passato, precisamente dalla battaglia del Nilo del 1798, dove la marina britannica capitanata dall’ammiraglio Nelson sconfisse la flotta napoleonica nella baia di Abukir, vicino ad Alessandria.

L’ammiraglio francese Brueys, convinto di avere scelto il posizionamento giusto, schierò la sua flotta su un’unica linea, seguendo di fatto una sola strategia di difesa. L’inglese Lord Nelson, invece, divise le proprie navi su due fronti, pronto a vedersela con due scenari diversi in battaglia. Alla fine furono gli inglesi ad avere la meglio e questo importantissimo fatto storico può essere visto come una metafora efficace per la finanza di oggi e per la gestione del portafoglio: chi investe non deve cioè mettere in conto un solo scenario, ma prepararsi a più futuri possibili, perché i trend dell’economia, come il mare, cambiano direzione senza preavviso. Dunque, che fare con i propri risparmi? Per più di un secolo, ricorda Davis, il portafoglio "classico" composto per il 60% da azioni e per il restante 40% da obbligazioni è stato il punto di riferimento per generazioni di risparmiatori. È una formula semplice ma robusta, che ha garantito rendimenti medi annui intorno all’8% in termini nominali (corrispondenti a circa il 4% reale, cioè tenendo conto degli effetti dell’inflazione che erode il potere di acquisto dei patrimoni finanziari). I portafogli bilanciati hanno superato guerre, crisi e bolle speculative. La loro forza è sempre stata la diversificazione: un equilibrio tra la crescita offerta dalle azioni e la stabilità dei titoli obbligazionari.

Oggi, però, la stabilità del passato non basta più. I megatrend stanno ridisegnando l’economia mondiale e rendono meno prevedibile la relazione tra rischio e rendimento. Da qui nasce la proposta del libro: il cosiddetto "megatrends-aware portfolio", un portafoglio "consapevole dei megatrend", che non stravolge affatto la filosofia del 60/40 ma la aggiorna con prudenza e metodo. L’autore immagina due grandi scenari per il prossimo decennio. Nel primo, chiamato "AI Transforms", l’intelligenza artificiale si rivela un motore straordinario di produttività e crescita: le economie prosperano, le aziende investono e i mercati azionari offrono rendimenti solidi, con ritorni medi del 7-8% l’anno. Nel secondo scenario, il "Deficits Drag", le promesse dell’AI non si realizzano, la crescita ristagna e i conti pubblici di molti paesi occidentali, sempre più indebitati, pesano sull’andamento dei mercati finanziari.

In questo caso i rendimenti attesi crollano al 3-4%, con un’alta probabilità di risultati reali negativi, per effetto erosivo dell’inflazione. Per proteggersi da entrambe le direzioni, il "megatrends-aware portfolio" distribuisce il rischio su due fronti, proprio come fece Lord Nelson. In pratica, riduce leggermente la quota azionaria (portandola tra il 50 e il 60%) e aumenta quella obbligazionaria (40-50%), con una maggiore esposizione a titoli azionari value (cioè capaci di creare valore in maniera stabile nel tempo) e alle obbligazioni di qualità, preferendo la solidità alla speculazione. Il risultato, mostrano le simulazioni, è un portafoglio che rinuncia a un po’ di rendimento nei periodi migliori, ma che limita le perdite quando le cose vanno male. L’autore sottolinea però chiaramente un aspetto: "This is not a free lunch", non è un pasto gratis. Non esistono rendimenti alti senza rischio. Tuttavia, prendere "rischi modesti e consapevoli" per ridurre l’incertezza è una forma di saggezza finanziaria. Il portafoglio "megatrend-aware" non promette miracoli: promette una gamma più stretta di risultati, cioè una maggiore prevedibilità. E per molti investitori questo vale più di qualche punto percentuale di rendimento.

Il principio-guida è quello di sempre: diversificare, restare disciplinati e mantenere la rotta. "Stay the course", come recita il motto aziendale di Vanguard. Ma "restare sulla rotta" non significa immobilismo. Significa saper accettare aggiustamenti misurati, capaci di migliorare la resilienza complessiva del portafoglio, anche di fronte a cambiamenti epocali come l’avanzata dell’intelligenza artificiale o la fine della globalizzazione. Il messaggio finale del libro è di quelli che vanno oltre la finanza: imparare dal passato per costruire la forza di affrontare il futuro. Le regole del buon investimento, basate sulla diversificazione, la disciplina nelle strategie e sull’ equilibrio, non passano mai di moda. Ma oggi devono essere applicate con maggiore consapevolezza dei rischi che derivano dai grandi trend globali. In fondo, la lezione per l’investitore moderno è la stessa che Lord Nelson applicò in battaglia: prepararsi a più futuri possibili. Chi lo fa, non vincerà sempre, ma non sarà mai colto del tutto di sorpresa. È questa la vera definizione di resilienza, in tempi di incertezza e volatilità, tra tensioni geopolitiche, debiti pubblici che crescono e cambiamenti dirompenti portati in dote dall’intelligenza artificiale.