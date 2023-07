Polizze per gestire i grandi patrimoni Nasce Brokerfid

POLIZZE assicurative e patrimoni. Ecco un binomio che sembra destinato a diventare sempre più inscindibile negli anni a venire, almeno tra chi detiene una ricchezza finanziaria di una certa consistenza, nell’ordine di diversi milioni di euro. Partendo proprio da questo presupposto, nei mesi scorsi è nata in Italia una nuova società di brokeraggio assicurativo, grazie alla partnership tra Unione Fiduciaria e Willis Towers Watson (WTW, nella foto a sinistra il presidente Carl Hess). La prima è una storica società fiduciaria indipendente che offre servizi organizzativi, amministrativi e fiscali a supporto di società, intermediari finanziari e detentori di patrimoni personali. WTW è invece una nota società internazionale specializzata nei servizi di consulenza e brokeraggio in campo assicurativo. Nel marzo scorso, queste due realtà hanno dato vita a Brokerfid, un intermediario assicurativo (partecipato all’80% da Unione Fiduciaria e al 20% da WTW) che fornisce soluzioni focalizzate sulla gestione patrimoniale.

"L’idea di creare a una realtà come Brokerfid", spiega Filippo Cappio (nella foto a destra), direttore generale di Unione Fiduciaria nonché presidente e amministratore delegato della nuova società, "nasce da un’attenta analisi dei bisogni dei nostri clienti, che già utilizzano gli strumenti assicurativi per la gestione dei loro patrimoni". Gli investitori più ricchi, che hanno asset finanziari di diversi milioni di euro, destinano infatti buona parte dei loro asset a polizze sulla vita a contenuto finanziario (come quelle del Ramo Primo e del Ramo Terzo, secondo la classificazione degli addetti ai lavori). Si tratta di polizze in cui il capitale viene poi investito in fondi gestiti dalle stesse compagnie assicurative o da società di gestione del risparmio. Questo tipo di soluzioni (assieme al trust e ai mandati fiduciari) è ampiamente utilizzato per i patrimoni amministrati da Unione Fiduciaria. Tuttavia, oggi ci sono appunto dei bisogni importanti che spesso restano insoddisfatti, soprattutto quando i clienti, oltre a essere detentori di grandi patrimoni, sono anche imprenditori. Per loro servono infatti spesso coperture del ramo Danni, che prevedono indennizzi e assistenza contro determinati rischi, come i danni agli immobili dell’impresa, la morte prematura dell’imprenditore, gli attacchi informatici o le calamità naturali, solo per citare qualche esempio. Nei primi mesi di vita la società ha già intermediato polizze delle maggiori compagni assicurative per un valore di oltre 500 milioni di euro.

Andrea Telara