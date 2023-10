Personal Portfolio per investimenti green

BANCA GENERALI, in prima linea negli investimenti sostenibili, si differenzia per un modello di offerta esclusivo che include una serie di strumenti per avvicinare le famiglie e i consulenti nella costruzione di portafogli che tengano conto delle diverse sensibilità sulle tematiche Esg. Con il contributo di MainStreet Partners, società londinese specializzata nell’advisory su investimenti sostenibili, Banca Generali ha implementato nella propria piattaforma proprietaria per la costruzione dei portafogli – Bg Personal Portfolio – un metodo quantitativo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende.

L’introduzione della tecnologia aggiunge nuove dimensioni di valore all’investimento continuando a garantire la professionalità del team di advisory. La piattaforma informatica consente per esempio la ricerca di investimenti sostenibili con una selezione per ambito tematico Esg, rating, e SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. A questo si aggiunge l’analisi e la ricerca evoluta dei fondi in base ai comportamenti sociali, ambientali, di governance e allineamento agli SDGs delle società in portafoglio. Esiste poi una scheda sostenibilità prodotti che consente lo Screening completo del livello di sostenibilità di ciascun fondo e del relativo team di gestione. L’elemento di innovazione riguarda anche la misurazione dei risultati concreti in termini di contributi sociali, ambientali e di governance. Attraverso la piattaforma si possono avere quindi portafogli personalizzati: il team di Advisory finanziaria di Banca Generali elabora portafogli sostenibili a seconda del profilo di rischio, delle esigenze personali, e delle sensibilità legate agli SDGs preferiti.

L’iniziativa consente ai clienti e ai banker di integrare le valutazioni e I‘impatto dei fattori Esg nelle decisioni d’investimento. Il motore di analisi di strumenti finanziari integrato nella piattaforma digitale garantisce la piena personalizzazione delle scelte in linea alle proprie sensibilità rispetto ai 17 obiettivi della carta SDGs delle Nazioni Unite. Nell’offerta di prodotti Esg Banca Generali vanta la partnership con 26 case di investimento di cui distribuisce i principali fondi e ai quali la management company ha affidato la delega di gestione di comparti specifici nella Sicav Lux Im.

a. t.