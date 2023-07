Pagamenti sempre più tech CBI mette in rete il mercato

IL MERCATO dei pagamenti sta vivendo una fase di grande fermento e dinamismo, con l’affermarsi di nuovi paradigmi basati sulla condivisione dei dati dei clienti. L’open banking – spinto in Europa dalla Direttiva 20152366 sui servizi di pagamento (PSD2) – ha fatto da apripista, dando vita a un ecosistema aperto che consente lo scambio di dati e informazioni tra gli operatori che ne fanno parte. E oggi, spiega Liliana Fratini Passi, direttore generale di CBI (nella foto), società che sviluppa in ecosistema, per banche e fintech, infrastrutture e servizi innovativi in ambito pagamenti digitali, open banking e open finance, "grazie all’ampliamento del set di dati finanziari a disposizione – non più relativi solamente ai pagamenti – assistiamo all’evoluzione dell’open banking verso l’open finance, un modello in cui i provider terzi autorizzati hanno accesso a informazioni, ad esempio, su contratti di risparmio, mutui, pensioni, assicurazioni, prestiti, investimenti, azioni ed altro ancora; ciò consente loro di sviluppare prodotti e servizi finanziari personalizzati e intuitivi, progettati su misura per soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori". In questo mercato in forte crescita, aggiunge Liliana Fratini Passi, "promuovere l’innovazione attraverso iniziative collaborative è oramai determinante per abilitare il successo delle iniziative che comportino l’adozione di nuovi prodotti e servizi da parte di aziende e consumatori.

CBI, anche nel proprio ruolo di Industry Utility, ne è un esempio concreto, grazie alla creazione della piattaforma CBI Globe, un ecosistema Open Banking e Open Finance internazionale che ha fortemente semplificato la connessione tra i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) in tutta Europa tramite API, abilitando lo sviluppo di servizi Fintech avanzati in risposta alle crescenti esigenze dei clienti corporate e retail". Il successo della piattaforma è testimoniato dai numeri: nel corso del 2022 CBI Globe ha registrato circa 500 milioni di invocazioni (+150% rispetto al 2021) effettuate da oltre 500 Prestatori di Servizi di Pagamento in tutta Europa. Ma l’innovazione collaborativa è un processo costante: CBI, sta infatti lavorando per estendere ulteriormente la propria prospettiva, ampliando i soggetti che operano sulla funzionalità attiva di CBI Globe, che consente ai PSP di rafforzare la propria posizione commerciale nei confronti di aziende e clienti finali, e facendo leva su partnership strategiche con gli attori dell’Ue. Oltre a ciò continua a promuovere l’innovazione nel settore, sviluppando servizi a valore aggiunto (VAS). Tra questi figura il "Check IBAN Cross Border", che consente di verificare in tempo reale la corretta associazione tra codice IBAN e Partita IVA del beneficiario del pagamento, riducendo il rischio di frode; il servizio nel 2022 ha registrato oltre 2,5 milioni di verifiche con una crescita enorme rispetto al 2021.

Sempre nell’ottica di incrementare la sicurezza dei pagamenti, CBI ha sviluppato il servizio Name Check che consente invece di verificare in tempo reale la corretta associazione tra l’IBAN e il nome del beneficiario forniti dall’utente debitore al proprio intermediario di riferimento. In fase di lancio, inoltre, c’è il servizio Database Controllo Fatture. CBI sta lavorando anche per lanciare nei prossimi mesi una nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, che consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI su tecnologia Cloud privata e dedicata. Infine l’assemblea dei soci di CBI ha approvato la modifica del proprio statuto deliberando l’evoluzione di CBI in Società Benefit.