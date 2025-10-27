Ora le partite Iva chiedono trasparenza nei servizi bancari

C’È UN’ITALIA che non conosce orari, tredicesime né ferie garantite. È quella delle partite Iva, un esercito di quasi tre milioni di autonomi che ogni giorno combattono con tasse, burocrazia e costi bancari. Ma, nonostante le difficoltà, resiste una sorprendente voglia di libertà e di innovazione. Lo racconta una ricerca di YouGov per il centro di ricerche Ing People Insights Lab, che fotografa un mondo professionale maturo (quasi la metà ha aperto la partita Iva da oltre dieci anni) ma ancora desideroso di cambiamento. Dietro numeri e percentuali si scorge un tratto comune: il bisogno di semplificazione. Il 57% degli autonomi indica l’incertezza economica come principale fonte di stress, mentre due persone su tre temono di pagare troppo per i servizi bancari. Eppure, la fiducia nella tecnologia cresce: il 51% sogna una gestione completamente digitale del proprio conto utilizzato per il business, con servizi integrati e zero burocrazia. Chi ha già scelto un conto digitale (oggi poco più della metà del campione), racconta di benefici concreti: risparmio di tempo, maggiore controllo, autonomia. Anche il rapporto con il denaro evolve: il 74% degli intervistati guarda con interesse a conti che valorizzino la liquidità, magari con tassi promozionali, segno che la voglia di far fruttare i risparmi è viva anche tra chi lavora in proprio.

Resta però una barriera culturale: la paura di costi nascosti e la mancanza di strumenti davvero pensati per chi fa impresa da solo. Proprio da queste esigenze Ing Italia ha deciso di lanciare Arancio Business, la nuova offerta dedicata a freelance, professionisti e, a breve, alle ditte individuali. Si tratta di un conto corrente digitale con prezzo "dinamico", cioè modulato sull’effettivo utilizzo, accompagnato da un conto deposito non vincolato: Extra Money Arancio Business. Tutto si apre in pochi minuti via app, con una sola firma digitale, la sottoscrizione immediata di una carta di debito e coperture assicurative integrate contro danni o cyber attacchi. "In Italia, dove sono ben 2,9 milioni gli autonomi e le ditte individuali", spiega Nadine Methner, manager di di Ing Italia che ricopre la carica di head of Business Banking, che sottolinea come questa categoria professionale sia "una componente essenziale dell’economia italiana, che in ambito bancario è però ancora sotto-servita e spesso sovraccaricata di costi".

a.t.