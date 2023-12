"Ora in arrivo nuove emissioni per diversificare il portafoglio"

"CONTINUEREMO CON ALTRE emissioni obbligazionarie nei prossimi mesi, dopo il successo ottenuto da quelle precedenti". A dirlo è Marco Formaggio (nella foto a lato), manager di UniCredit che ricopre la carica di global head of Equity & Brokerage Sales. Formaggio illustra in questa intervista le caratteristiche dei bond già emessi sul mercato dal gruppo di piazza Gae Aulenti (si veda l’articolo nella pagina qui a fianco) e di quelli che verranno emessi nei prossimi mesi.

Cosa vi ha spinto a ideare le obbligazioni recentemente emesse da UniCredit?

"L’obiettivo è innanzitutto quello di rispondere a una rinnovata esigenza della clientela. Sappiamo che in Italia l’investimento in obbligazioni, soprattutto grazie alla diffusione dei titoli del dedito pubblico, ha una grande tradizione. Ovviamente, negli ultimi anni questa tendenza era un po’ scemata, dopo la caduta del costo del denaro che ha fatto scendere anche i rendimenti dei bond. Lo scenario è però cambiato con la risalita dei tassi di interesse che ha portato con sé anche un incremento dei rendimenti obbligazionari".

A che tipo di investitori sono adatti i bond che avete emesso nei mesi scorsi e quelli che emetterete prossimamente?

"Sono adatti a un pubblico di investitori privati, che nel nostro settore vengono classificati come investitori retail, ma che hanno comunque una conoscenza elevata o medio-alta dei prodotti finanziari. Sono clienti che noi definiamo solitamente come self-guided, persone in grado di acquistare in autonomia e direttamente sul mercato gli strumenti di investimento da loro preferiti, senza necessariamente avere al fianco un consulente che li guida. UniCredit dispone da molti anni di una struttura di public distribution come quella da me guidata, dedicata alla creazione di prodotti finanziari che vengono direttamente negoziati sul mercato secondario, cioè su listini regolamentati. Le nostre emissioni si sono concentrate finora sui certificati di investimento ma, nello scenario attuale, riteniamo che vi siano molti spazi anche per l’emissione di bond quotati, proprio per il rinnovato interesse per le obbligazioni di cui parlavo prima".

Oggi c’è molta voglia di obbligazioni ma ad attirare le attenzioni è ancora il vecchio e caro Btp. Perché gli investitori dovrebbero preferire i vostri bond?

"La nostra intenzione non è proporre un’alternativa al Btp. Piuttosto, vogliamo dare ai clienti uno strumento per diversificare al meglio il loro portafoglio investito in obbligazioni. Per farlo abbiamo ideato e stiamo ideando strumenti con caratteristiche innovative che, proprio per questa ragione, offrono flussi di rendimenti interessanti. Un altro aspetto che tengo a sottolineare è che le obbligazioni sono, come già ricordato, offerte in negoziazione diretta sul mercato. Il che le rende strumenti finanziari facilmente vendibili per chi li ha nel portafoglio. Vorrei ricordare anche che UniCredit opera come market maker".

Che significa?

"In gergo tecnico, vuol dire che la banca opera come intermediario che pubblica i prezzi di acquisto e di vendita dei titoli quotati e di suo possesso, permettendo così a tutti gli altri investitori di comprare o vendere a quei valori. In questo modo, la banca garantisce la liquidità del bond. L’investitore può venderlo anche subito dopo averlo acquistato. Com’è ovvio, nella fase successiva i prezzi possono poi fluttuare verso l’alto e verso il basso, al pari di qualsiasi bond quotato sui principali listini".

In cosa consiste nel concreto, il carattere innovativo delle vostre emissioni?

"Siamo riusciti a proporre prodotti con rendimenti interessanti strutturandoli con opportune durate o con l’utilizzo di opzioni. Nel caso dell’ultimo bond emesso, per esempio, è prevista l’opzione per la banca di rimborsare anticipatamente il bond prima della scadenza, assieme ovviamente agli interessi maturati fino a quel momento. Questa struttura consente a UniCredit come emittente di avere la facoltà di richiamare la sua obbligazione quando preferisce (in date prestabilite che sono fissate a novembre di ogni anno) ma, al contempo, assegna agli investitori un rendimento indubbiamente competitivo sul mercato, superiore al 6% lordo".

Per adesso avete scelto di proporre i bond con un taglio minimo di 10mila euro. Avete intenzione di ridurre questa soglia?

"Ci stiamo pensando, ma tutto dipenderà dalle caratteristiche delle prossime emissioni. Quello che continueremo a fare di sicuro è impegnarci nelle attività di educazione finanziaria. Con la nostra struttura portiamo avanti ogni anno programmi di formazione per gli investitori, aperti a tutti e completamente gratuiti. Si tratta per esempio di seminari sul web (webinar) ma anche di appuntamenti in aula presso la nostra sede di Milano in Piazza Gae Aulenti. Ci sono anche appuntamenti sul territorio nazionale, in varie regioni d’Italia. Su questo fronte, collaboriamo anche con partner esterni quali per esempio dei trader di fama che partecipano ai nostri eventi".