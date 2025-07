Nucleare, la scommessa Usa ora fa gola ai mercati

ADDIO economia verde e fonti rinnovabili. Negli Stati Uniti, al centro del dibattito politico ed economico sta tornando la tanto discussa energia nucleare. L’amministrazione di Donald Trump ha messo nero su bianco l’obiettivo di quadruplicare la capacità produttiva degli impianti atomici entro il 2050. È una svolta che potrebbe avere implicazioni "significative e di vasta portata" per l’industria energetica e mineraria, come scrivono in una recente analisi Rick de los Reyes (nella foto), responsabile del settore materie prime, e Vineet Khanna, analista d’investimento della casa di gestione americana T. Rowe Price. Secondo i due esperti, l’obiettivo del presidente repubblicano richiederà l’aggiunta di circa 15 gigawatt (GW) di nuova capacità di produzione nucleare ogni anno tra il 2030 e il 2050, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate come i reattori modulari di piccole dimensioni (Smr), e quelli di terza e quarta generazione. Il compito è tutt’altro che semplice. "Un investimento di tale portata non è realistico se non si eliminano i principali ostacoli alla crescita dell’energia nucleare", scrivono de los Reyes e Khanna, citando tra i fattori critici le autorizzazioni, i costi, la forza lavoro e le carenze nella catena di approvvigionamento.

Uno degli snodi cruciali sarà proprio la burocrazia. La Nuclear Regulatory Commission, l’ente federale preposto al rilascio delle licenze, è riconosciuta come una delle autorità più rigorose al mondo, ma anche tra le più lente. Per superare l’impasse, "Trump ha chiesto l’introduzione di una nuova tecnologia Smr in una base dell’esercito americano entro il settembre 2028", spiegano gli analisti. Un test importante, anche perché il Dipartimento dell’Energia può muoversi in modo più autonomo e rapido quando si tratta di installazioni militari. Il vero nodo, però, è economico.

Secondo una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit), il costo per la costruzione di una nuova unità nucleare negli Stati Uniti potrebbe arrivare fino a 15mila dollari per kilowatt, un livello insostenibile per gli investitori privati. Per rendere il nucleare competitivo, servirà un profondo intervento pubblico. "Tra le priorità dell’amministrazione Usa c’è l’avvio di almeno 10 nuovi reattori entro il 2030. Ma senza manodopera non si costruisce nulla. Le stime del Dipartimento dell’Energia parlano chiaro: saranno necessari 375mila nuovi lavoratori. Un traguardo ambizioso, visto che oggi "c’è una carenza di profili qualificati", sottolineano de los Reyes e Khanna.

Non va meglio sul fronte dell’approvvigionamento. L’uranio grezzo, indispensabile per alimentare i reattori, deve prima essere arricchito. Ma paesi come Russia e Cina controllano circa il 60% della capacità di arricchimento a livello mondiale. Gli Stati Uniti, invece, producono meno dell’1% dell’uranio globale e dipendono quasi interamente dalle importazioni. "Se si realizzeranno le ambizioni del presidente, il mondo si troverà ad affrontare un deficit significativo nella fornitura di uranio", avvertono i due esperti. In futuro, gli Stati Uniti e i loro alleati vorranno probabilmente ridurre la dipendenza dalle importazioni e aumentare la produzione interna. Di conseguenza, i produttori nordamericani sembrano destinati a giocare un ruolo di primo piano.