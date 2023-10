Non solo digitale. Nasce Windtre. Assicurazioni

PER PROTEGGERE la propria casa, le attività da svolgere nel tempo libero, la salute e, più in generale, la propria quotidianità, ora ci si potrà affidare a Windtre. Sì, perché accanto alle soluzioni per la connessione digitale – in cui la compagnia è saldamente al primo posto fra quelle più scelte dagli utenti – e ai servizi luce e gas, disponibili da un anno, i Windtre store offrono, da qualche giorno, anche prodotti assicurativi. In tal modo, l’azienda vuol essere ancora più vicina – si legge in una nota – alle esigenze delle famiglie, con prodotti pensati per farle vivere con più serenità le sfide di ogni giorno. Per debuttare nel settore delle assicurazioni, l’azienda ha scelto come partner strategico Wefox, compagnia assicurativa svizzero-tedesca leader in Europa: la compagnia, che vanta già due milioni di clienti in tutto il continente e punta a diventare l’Insurtech numero uno al mondo entro il 2030, è un importante abilitatore di business. Inoltre, ha saputo realizzare una piattaforma tecnologica innovativa e modulare, con cui risulta estremamente semplice attivare in negozio i prodotti assicurativi.

La collaborazione con Wefox consente di selezionare i migliori assicuratori per creare prodotti esclusivi, innovativi e facili per i clienti che si affidano a Windtre. Grazie alla forte presenza e capillarità dei circa 800 negozi Windtre distribuiti da un capo all’altro del Paese, le famiglie potranno, dunque, contare sulla consulenza degli addetti, che metteranno a disposizione offerte intuitive e trasparenti, a condizioni particolarmente competitive. "Entriamo nel mercato assicurativo con prodotti in grado di rendere l’azienda più flessibile e vicina alle esigenze dei cittadini – spiega Maurizio Sedita (foto a sinistra), responsabile commerciale di Windtre – Con l’aggiunta dei nuovi servizi al nostro portfolio desideriamo diventare il partner ideale dei nostri clienti, che possono vedere in noi un alleato affidabile e sicuro, fortemente radicato sul territorio. Il passaggio a una realtà sempre più ‘multiservizio’ ci consentirà di rafforzare la nostra posizione come riferimento delle famiglie".

Windtre propone tre prodotti con livelli crescenti di garanzie per la protezione della casa e della famiglia: da un grado ‘start’, che comprende l’assistenza per la casa e la garanzia di rimborso delle bollette in caso di infortunio grave o perdita del lavoro, a una versione ‘full’, che offre più coperture in caso di furto e danni al fabbricato. Poi la polizza ‘Viaggi e vacanza’. Le soluzioni sono state realizzate per i clienti Windtre da Net Insurance e Partners Italia. La trasformazione di Windtre in un brand multiservizio rappresenta la conferma della volontà di alimentare l’ormai familiare claim ‘Molto più vicini’: l’azienda, infatti, si impegna da sempre a eliminare la distanza tra le persone e mettere al centro le connessioni umane.