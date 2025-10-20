Non autosufficienza. Lo strumento di tutela

L’ALLUNGAMENTO DELLA VITA media, in Italia come nel resto d’Europa, porta con sé un problema sempre più rilevante: quello della non autosufficienza. Si tratta di una condizione che può presentarsi con l’età avanzata o a seguito di malattie e incidenti, e che spesso richiede assistenza continua e costosa. Secondo le stime, nel nostro Paese vivono tra i 3 e i 4 milioni di persone non autosufficienti, due terzi delle quali anziane. Sommando i familiari coinvolti nella cura, il fenomeno riguarda circa un sesto della popolazione italiana. In questo contesto, il sistema di welfare pubblico copre solo in parte i bisogni assistenziali, e molte famiglie devono affrontare spese.

Da qui la crescente attenzione verso le polizze Long Term Care, strumenti assicurativi che prevedono una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato perda la capacità di svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana. Questo tipo di copertura consente di mantenere una certa stabilità economica e di pianificare meglio il futuro, senza gravare interamente sulle risorse familiari. Tra le compagnie assicurative italiane che hanno deciso di puntare su questo segmento c’è anche Sara Vita, società del Gruppo Sara specializzata nelle soluzioni di investimento, risparmio, previdenza e tutela. Dal 2023 la compagnia ha introdotto una soluzione dedicata alla non autosufficienza, denominata "Sara Prenditi Cura". Il prodotto prevede una garanzia a vita intera che riconosce all’assicurato una rendita periodica vitalizia nel momento in cui venga certificata la condizione di non autosufficienza.

Oltre alla copertura principale, è possibile integrare la garanzia base con due garanzie facoltative: la prima prevede un capitale aggiuntivo per sostenere le spese iniziali legate alla nuova condizione, come interventi di adattamento dell’abitazione o l’acquisto di ausili specifici; la seconda offre una prestazione economica anche in caso di non autosufficienza parziale. L’assicurato può decidere di interrompere il pagamento dei premi mantenendo la garanzia di una prestazione ridotta. La proposta di Sara Vita si inserisce così in un mercato in espansione, dove cresce la consapevolezza della necessità di strumenti finanziari capaci di affrontare le sfide di una società sempre più longeva.

A.T.