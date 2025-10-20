Mutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienza

NELLA MAGGIOR PARTE dei casi l’acquisto di una casa comporta, dato il notevole esborso finanziario, la richiesta di un finanziamento. Ma con la pausa di luglio e settembre da parte della Bce al ciclo riduzione del costo del denaro, qual è la scelta giusta che può fare oggi chi deve sottoscrivere un mutuo? Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto a tra aprile e maggio di quest’anno, nel corso dell’estate si è registrato un progressivo ampliamento della differenza tra le due tipologie di finanziamento a vantaggio del variabile, che adesso, secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it risulta più conveniente alla luce di un Tan medio del 2,67% contro il 3,24% del fisso.

La stabilizzazione degli indici Euribor – attualmente intorno al 2% – suggerisce che nelle prossime settimane i mutui a tasso variabile si manterranno costanti sui livelli attuali, con un possibile calo se la Bce dovesse decidere per un taglio a dicembre. L’evoluzione dei tassi fissi, che scontano un contesto geopolitico instabile, rimane invece difficile da prevedere, dopo che negli scorsi mesi le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea hanno causato un rialzo degli indici IRS, riferimento per i mutui a tasso fisso, che oggi sfiorano il 3%. Sempre secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, il valore a settembre del Tan medio dei mutui variabili a 20 e 30 anni (2,67%) risultava oltre 100 punti base più basso di quello registrato a gennaio 2025 (3,71%) e quasi un punto e mezzo inferiore rispetto a 12 mesi fa. Analizzando un mutuo della durata ventennale di 140.000 euro, il risparmio mensile rispetto a inizio anno è pari quindi a 74 euro (753 contro 827), per un totale di oltre 17.500 euro in meno da pagare sull’intera durata del finanziamento. Se si confrontano i tassi attuali con quelli di settembre 2024, quando la rata era di 859 euro, il risparmio sale a 105 euro al mese e a oltre 25.200 in 20 anni.

Per quanto riguarda il tasso fisso, invece, a settembre il Tan medio registrato si attestava al 3,24%, con la rata del mutuo considerato in precedenza pari a 793 euro, ovvero 39 euro al mese più cara rispetto al variabile, che sui 20 anni di finanziamento significherebbero circa 9.500 euro in più da pagare.

Ma oggi è meglio optare per il fisso o il variabile? "La scelta tra le due tipologie di finanziamento dipende molto dal profilo del richiedente: chi è disposto ad accettare maggior rischio per risparmiare può orientarsi sul variabile, mentre chi sceglie il fisso può bloccare la rata a un tasso ancora vantaggioso", risponde Nicoletta Papucci (nella foto sopra), portavoce di MutuiOnline.it. "Per coloro che vogliono tagliare i costi del finanziamento e desiderano cogliere le migliori opportunità, i mutui green rappresentano la soluzione migliore. Questi prodotti pensati per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o per interventi di ristrutturazione per le prestazioni energetiche, offrono tassi mediamente inferiori di 40-50 punti base. Le soluzioni green più convenienti presenti sul portale di MutuiOnline.it hanno infatti un tasso del 2,18% per il variabile e del 2,75% per il fisso, che garantiscono un buon risparmio rispetto alla media delle offerte".