Lunedì 20 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Finanza e Risparmio
Mutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienza
20 ott 2025
Achille Perego
Finanza e Risparmio
NELLA MAGGIOR PARTE dei casi l’acquisto di una casa comporta, dato il notevole esborso finanziario, la richiesta di un finanziamento. Ma con la pausa di luglio e settembre da parte della Bce al ciclo riduzione del costo del denaro, qual è la scelta giusta che può fare oggi chi deve sottoscrivere un mutuo? Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto a tra aprile e maggio di quest’anno, nel corso dell’estate si è registrato un progressivo ampliamento della differenza tra le due tipologie di finanziamento a vantaggio del variabile, che adesso, secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it risulta più conveniente alla luce di un Tan medio del 2,67% contro il 3,24% del fisso.

La stabilizzazione degli indici Euribor – attualmente intorno al 2% – suggerisce che nelle prossime settimane i mutui a tasso variabile si manterranno costanti sui livelli attuali, con un possibile calo se la Bce dovesse decidere per un taglio a dicembre. L’evoluzione dei tassi fissi, che scontano un contesto geopolitico instabile, rimane invece difficile da prevedere, dopo che negli scorsi mesi le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea hanno causato un rialzo degli indici IRS, riferimento per i mutui a tasso fisso, che oggi sfiorano il 3%. Sempre secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, il valore a settembre del Tan medio dei mutui variabili a 20 e 30 anni (2,67%) risultava oltre 100 punti base più basso di quello registrato a gennaio 2025 (3,71%) e quasi un punto e mezzo inferiore rispetto a 12 mesi fa. Analizzando un mutuo della durata ventennale di 140.000 euro, il risparmio mensile rispetto a inizio anno è pari quindi a 74 euro (753 contro 827), per un totale di oltre 17.500 euro in meno da pagare sull’intera durata del finanziamento. Se si confrontano i tassi attuali con quelli di settembre 2024, quando la rata era di 859 euro, il risparmio sale a 105 euro al mese e a oltre 25.200 in 20 anni.

Per quanto riguarda il tasso fisso, invece, a settembre il Tan medio registrato si attestava al 3,24%, con la rata del mutuo considerato in precedenza pari a 793 euro, ovvero 39 euro al mese più cara rispetto al variabile, che sui 20 anni di finanziamento significherebbero circa 9.500 euro in più da pagare.

Ma oggi è meglio optare per il fisso o il variabile? "La scelta tra le due tipologie di finanziamento dipende molto dal profilo del richiedente: chi è disposto ad accettare maggior rischio per risparmiare può orientarsi sul variabile, mentre chi sceglie il fisso può bloccare la rata a un tasso ancora vantaggioso", risponde Nicoletta Papucci (nella foto sopra), portavoce di MutuiOnline.it. "Per coloro che vogliono tagliare i costi del finanziamento e desiderano cogliere le migliori opportunità, i mutui green rappresentano la soluzione migliore. Questi prodotti pensati per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o per interventi di ristrutturazione per le prestazioni energetiche, offrono tassi mediamente inferiori di 40-50 punti base. Le soluzioni green più convenienti presenti sul portale di MutuiOnline.it hanno infatti un tasso del 2,18% per il variabile e del 2,75% per il fisso, che garantiscono un buon risparmio rispetto alla media delle offerte".

