Milano, il Salone del Risparmio guarda al futuro

"IL FUTURO DEL RISPARMIO. Capitale paziente, progresso e longevità". È il titolo scelto da Assogestioni per il prossimo Salone del Risparmio, il più grande evento internazionale dedicato all’industria del risparmio gestito, giunto alla XV edizione e in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano e online su FR|Visio , piattaforma video ideata da Assogestioni e parte dell’ecosistema editoriale FocusRisparmio. La scelta dell’associazione per il titolo mira da sempre a coniugare l’analisi delle tendenze contemporanee con una visione prospettica, con l’obiettivo di far sì che il Salone si confermi come una piattaforma di dialogo per tutti gli attori dell’industria del risparmio gestito su sfide e opportunità future.

"Il tema scelto per questa XV edizione ruota intorno all’intersezione tra cambiamenti demografici e trasformazioni tecnologiche, e alle sfide che ne derivano – spiega Fabio Galli (nella foto a destra), direttore generale di Assogestioni – L’aumento delle aspettative di vita, la crescente spinta verso l’innovazione e le opportunità offerte dai mercati privati rappresentano temi centrali per il futuro del nostro settore. Il titolo del prossimo Salone rappresenta l’impegno di tutta la nostra industria a porsi come motore di cambiamento ed elemento di solidità nell’ambito di queste dinamiche sociali in rapida evoluzione". Il titolo racchiude infatti i tre grandi temi (Capitale paziente, progresso e longevità) che guideranno il dibattito dell’edizione 2025, ponendo l’accento sul ruolo strategico del risparmio non solo come strumento economico, ma anche come pilastro sociale e leva per l’innovazione.

"Anche questa edizione sarà un’occasione privilegiata per affrontare con strumenti concreti le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo la nostra società e il mondo degli investimenti" commenta – commenta Jean-Luc Gatti (nella foto a sinistra), direttore del Salone del Risparmio.

Durante i tre giorni di Salone, per cui dallo scorso 24 febbraio sono aperte le iscrizioni sul sito www.salonedelrisparmio.com dove è già disponibile anche il pre-programma, gli oltre 15mila visitatori attesi potranno scegliere tra circa 100 conferenze, che si svolgeranno nelle 14 sale attive in contemporanea e che restituiranno la visione di asset manager, autorità ed esperti su come affrontare la sfida cruciale della competitività. Anche quest’anno i partecipanti saranno guidati nella scelta degli appuntamenti da 7 percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.