Mercato degli Npl:. Italia ai minimi cresce la Francia

MENTRE L’EUROPA registra una crescita dello stock di crediti deteriorati, l’Italia si distingue per un tasso di deterioramento ai minimi storici. È quanto emerge dal Market Watch Npl 2025 di Banca Ifis, presentato in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, tenutasi venerdì a Mestre. Secondo il report, in Europa, lo stock di crediti deteriorati continua a crescere rispetto al minimo registrato nel 2023 e arriva a 373 miliardi di euro. La crescita di deteriorato in Germania (+14 miliardi di euro) e Francia (+12 miliardi di euro) è solo parzialmente compensata dal proseguimento del derisking in atto da tempo in Italia e Spagna. In Italia, infatti, il tasso di deterioramento del credito si mantiene storicamente basso, con un Npe ratio lordo previsto in calo dal 2,8% al 2,3% entro il 2027, ben al di sotto del target del 5% fissato dall’Eba. Inoltre, lo stock totale di crediti deteriorati in Italia (banche più investitori) è stimato a 275 miliardi di euro a fine 2025, in calo di 86 miliardi rispetto al picco del 2015. Il peggioramento del credito riguarda principalmente le imprese, con i settori edilizia (3,0%), hospitality (2,6%) e commercio (2,4%) in maggiore difficoltà. Le famiglie, invece, mantengono un tasso stabile dello 0,6%, in linea con gli ultimi cinque anni.

Più nel dettaglio, nel triennio 2025–2027, il mercato italiano degli Npl vedrà 22 miliardi di euro annui di volumi transati, con una crescente incidenza del mercato secondario. Le cessioni sul mercato primario rappresenteranno, inoltre, l’81% dei nuovi flussi deteriorati, confermando la collaborazione virtuosa tra originator e operatori del settore. "Seppure si registri una leggera diminuzione nel secondo trimestre 2025 rispetto al T1’25, l’andamento del credito europeo, rispetto al 2023, evidenzia u ripresa degli stock di deteriorato provenienti dalle banche significative dell’Ue", osserva Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis. "È un fenomeno concentrato soprattutto in due Paesi, Francia e Germania, nei quali si registrano esposizioni deteriorate crescenti prevalentemente nel comparto corporate e nel real estate, generate all’attuale congiuntura economica internazionale. Diversamente, l’Italia mantiene un livello di rischio storicamente basso, anche in un contesto fortemente volatile come quello che stiamo attraversando, grazie all’efficacia con cui gli operatori del credito deteriorato riescono a collaborare con il sistema bancario. E spiega: "Negli ultimi dieci anni, l’industria italiana degli Npl ha saputo raggiungere una maturità tale che oggi la posiziona come alleato strategico delle banche, accogliendo con grande efficacia i nuovi stock di deteriorato. Questo percorso, che, come Banca Ifis, ci ha visti impegnati in prima fila, potrà continuare a essere efficace anche in futuro solo se l’industria italiana degli Npl saprà rimanere aggiornata in termini di sviluppo e innovazione".

L’implementazione di nuove tecnologie sarà una componente fondamentale per rendere i modelli operativi più efficienti e più sostenibili. Quello della sostenibilità, per Banca Ifis è un tema centrale. "Nell’ambito Npl, su impulso della Presidenza, abbiamo costruito un progetto denominato Social Banking che – anche attraverso il supporto della tecnologia – ci ha permesso di rivedere i processi in chiave sociale, con l’obiettivo di favorire la reinclusione finanziaria dei nostri clienti-debitori", sottolinea Geertman. Il report evidenzia anche due sfide chiave per il futuro dell’industria italiana degli Npl: il consolidamento e l’adozione dell’Intelligenza Artificiale.