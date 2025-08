Mercati troppo calmi. Attenti alle trappole

Davide

Biocchi

In Borsa regna la calma. Troppa. I più navigati lo sanno bene: quando la volatilità scompare, con lei se ne va anche la percezione del pericolo ed è il momento ideale per scivolare. È in questi momenti, infatti, che si rischia di finire in trappole alquanto dolorose. Gli indici si muovono in pochi punti, le escursioni tra minimi e massimi si assottigliano, fino a rendere l’operatività difficile, se non impossibile, per chi cerca opportunità concrete. Apparentemente è una buona notizia perché regna la tranquillità, ma non è detto che sia un bene. La volatilità appiattita rende i trader più sicuri, li spinge ad aumentare l’esposizione, ad allentare la gestione del rischio, a usare leva finanziaria per ottenere rendimenti che non esistono più, vista la scarsità di movimento nei prezzi. Per dirla con una metafora: se le arance costassero sempre lo stesso prezzo per mesi, i margini per gli intermediari per fare affari sparirebbero. E qualcuno, pur di guadagnare come prima, finirebbe per comprarne un TIR intero, invece di un furgone. Così, se improvvisamente i prezzi tornassero a muoversi… beh, il rischio di perdite diventerebbe enorme. Con la frutta è facile da capire, con i mercati no, ma il principio è lo stesso. In questo momento, con gli operatori che hanno notevolmente abbassato la guardia, esistono pericoli latenti paragonabili ai temporali estivi. E così come in estate i temporali pur essendo di stagione colgono spesso all’improvviso, anche in Borsa può accadere lo stesso, specie quando la liquidità si dirada per motivi stagionali.

Chi investe nel lungo periodo è come un turista con una casa al mare: non si spaventa certo per un acquazzone e resta saldo nelle sue posizioni. Ma il trader somiglia molto di più a un campeggiatore che passa le sue vacanze con una tenda improvvisata e che quindi dovrebbe fare molta attenzione. Due sono i fattori più insidiosi al momento: 1) I dazi: se ne parlava da mesi quando Trump li annunciò ad aprile, eppure i mercati reagirono solo a quel punto con grande veemenza. Ora tornano in agenda dal 1° agosto. Tutti sembrano ignorarli, ma nessuna soluzione è in vista e quindi, quindi chissà? 2) La sfida Trump-Powell: il presidente della Fed non taglia i tassi perché teme l’inflazione da dazi. Ma la pressione dalla Casa Bianca cresce. Se la tensione salisse ancora, potremmo assistere a uno scontro istituzionale con effetti imprevedibili. La conclusione? In Borsa, come a Londra, conviene uscire sempre con l’ombrello, anche se c’è il sole. Ma si sa, quasi nessuno lo fa.