Meno polizze nel portafoglio. Cala la raccolta del ramo Vita

UN PO’ MENO POLIZZE nel portafoglio dei risparmiatori italiani. Ecco il quadro che emerge dagli ultimi dati dell’Ania (l’associazione nazionale di categoria delle imprese assicuratrici), aggiornati alla fine di luglio. Nei primi sette mesi dell’anno, secondo l’Ania, i nostri connazionali hanno investito nei contratti assicurativi una somma complessiva di circa 48,8 miliardi di euro, il 7,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stiamo parlando (è bene precisarlo) delle polizze del ramo Vita, cioè quelle acquistate per far fruttare i risparmi versando un capitale in denaro, che viene poi investito dalla compagnia assicurativa e si rivaluta nel tempo. Si tratta di prodotti ben diversi da quelli del ramo Danni, che servono invece più semplicemente a tutelarsi da determinati rischi come per esempio un incidente stradale o un infortunio.

Se, e solo se si verifica l’infortunio, la compagnia che ha emesso la polizza danni eroga un risarcimento in denaro all’assicurato. Tornando ai prodotti del ramo vita, va detto che non tutte le tipologie di polizze hanno subito un calo della raccolta nel corso del 2023. A essere penalizzate sono infatti soprattutto le polizze classificate dalle compagnie come unit linked, che destinano il denaro versato dai risparmiatori a fondi comuni di investimento, il cui rendimento dipende poi dall’andamento dei mercati finanziari. Nei primi 7 mesi del 2023 le unit linked, che non danno alcuna garanzia di restituzione del capitale alla scadenza, hanno raccolto complessivamente in Italia 9,69 miliardi di euro, il 41% in meno rispetto al periodo gennaio-luglio 2022. La flessione si è verificata un po’ in tutti i canali in cui sono vendute le polizze di questa categoria: negli sportelli bancari e postali (-45%), nelle reti di agenti assicurativi (-39,5%) e negli uffici dei consulenti finanziari (-32,5%). Di diverso tenore sono invece i dati su un’altra categoria di contratti assicurativi sulla vita, molto diffusi in Italia. Si tratta delle polizze del Ramo I (secondo la classificazione degli addetti ai lavori), che offrono la garanzia di restituzione del capitale alla scadenza e investono i premi dell’assicurato in gestioni dal profilo prudente, composte da titoli di stato e obbligazioni di alta qualità.

Nei primi sette mesi del 2023, le polizze del Ramo I hanno raccolto nel complesso 33,9 miliardi di euro, con una crescita del 13% su base annua. Segno evidente che i prodotti finanziari con un profilo rassicurante, che danno la garanzia di proteggere il capitale qualunque cosa accada sui mercati, piacciono ancora alle famiglie italiane. Quest’ultima categoria di polizze non ha dunque risentito della vicenda di Eurovita, la compagnia assicurativa finita in dissesto nei mesi scorsi, che finalmente ha trovato la strada del salvataggio. A ereditarne le attività sarà una newco, cioè una compagnia nuova di zecca che si chiama Cronos Vita, che oggi è diretta da Alessandro Santoliquido ed è partecipata da tutti i maggiori gruppi assicurativi attivi in Italia, da Generali a Unipol, da Intesa Sanpaolo Vita a Poste Vita fino ad Allianz. I clienti di Eurovita non hanno perso i soldi investiti nelle polizze ma hanno comunque dovuto armarsi di pazienza.

Il riscatto dei loro capitali è rimasto congelato per un bel po’ di mesi, in attesa del salvataggio della compagnia. Al momento, la data per la ripresa dei riscatti è fissata al 31 ottobre, che segna la fine di un incubo. Il crack di Eurovita non ha precedenti in Italia e, se non avesse avuto un esito positivo, avrebbe certamente minato la fiducia dei risparmiatori verso gli investimenti assicurativi. Ora, però, il lieto fine sembra vicino.