Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Finanza e Risparmio
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiMorto Giovanni GaleoneOmicidio MessinaBattaglia di ProvorskTreno Inghilterra
Acquista il giornale
Finanza e RisparmioLiquidità all’economia reale grazie al private banking
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Finanza e Risparmio
  4. Liquidità all’economia reale grazie al private banking

Liquidità all’economia reale grazie al private banking

COSA CI AIUTEREBBE ad accelerare il percorso che porta il risparmio privato a sostenere la crescita dell’economia reale? Non possiamo...

L’AUTRICE DELL’ANALISI DI AIPB Antonella Massari (. in foto entra nel gruppo UniCredit nel 1987 come responsabile di numerosi progetti di ricerca. Da marzo 2017 è Segretario Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di AIPB

L’AUTRICE DELL’ANALISI DI AIPB Antonella Massari (. in foto entra nel gruppo UniCredit nel 1987 come responsabile di numerosi progetti di ricerca. Da marzo 2017 è Segretario Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di AIPB

COSA CI AIUTEREBBE ad accelerare il percorso che porta il risparmio privato a sostenere la crescita dell’economia reale? Non possiamo permetterci di aspettare. Mario Draghi ha stimato in 1.200 miliardi annui aggiuntivi gli investimenti necessari per il rilancio dell’economia e della competitività europea e le PMI italiane e comunitarie hanno bisogno di capitali per sviluppare difesa, innovazione e transizione energetica. Uno spunto di riflessione a questo proposito ci viene offerto dal rapporto "Invest in Europe First" di Arel Single Market Lab, che incrocia le tipologie di investitori (privati e istituzionali come fondi pensione e assicurazioni) con le tipologie dei mercati finanziari (regolamentati e privati). Un approccio che chiarisce quali siano le forze da mobilitare ma consente anche alcune riflessioni su tempi e modi per attivarle. Indubbiamente le soluzioni prospettate per gli investitori istituzionali appaiono le più necessarie per dimensioni ed orizzonte temporale ma richiedono tempi piuttosto lunghi di approvazione e verifica degli effetti.

Le riforme utili per ’liberare’ i fondi previdenziali e assicurativi da alcuni vincoli regolamentari, ad esempio, non sono provvedimenti che si possono attivare dall’oggi al domani. Così come appare lungo il processo di spostamento da liquidità a strumenti finanziari per i piccoli risparmiatori come auspicato dalle raccomandazioni della "Saving and Investment Union", specialmente in un’ottica di lungo periodo. Il piccolo investitore, generalmente non accompagnato da una consulenza professionale, è più influenzato nelle sue decisioni da emotività e turbolenze dei mercati e tende a disinvestire al primo segnale di volatilità, mentre per il finanziamento dell’economia reale servono investimenti con un orizzonte temporale lungo e stabile. Esiste però una parte di investitori privati che potrebbe attivarsi subito e fare da avanguardia rispetto alla totalità dei risparmiatori. Mi riferisco alla clientela del settore del Private Banking. Si tratta di investitori che potrebbero rappresentare una tipologia intermedia tra i risparmiatori retail con patrimoni più contenuti e meno avvezzi ad avvicinarsi ai mercati finanziari e gli investitori istituzionali quali Fondi pensioni ed Assicurazioni che attendono riforme strutturali per mobilitarsi.

I clienti private hanno già portafogli diversificati anche se non ancora efficienti per l’elevato peso dell’asset class obbligazionaria e con un potenziale di liquidità da liberare, da subito investibile in titoli del mercato azionario e dei mercati privati. La rapidità di spostamento può essere assicurata dal numero contenuto di famiglie che però possiedono la metà degli asset gestititi dalle famiglie italiane e dal rapporto frequente e di fiducia che hanno con il loro consulenti. Il momento sembra propizio per il riequilibrio dei portafogli a favore dell’azionario grazie anche ad uno scenario di tassi stabili, rimane il punto di allungamento dell’orizzonte temporale del tutto coerente con l’allungamento delle aspettative di vita e la capienza dei patrimoni private. Su questo punto un assetto fiscale premiante legato agli anni di detenzione dell’investimento, peraltro già presente per i titoli di stato, sarebbe di estremo aiuto. Ad esempio, un’aliquota decrescente sui capital gain legata a detenzioni di lungo periodo darebbe sicuramente un boost all’orizzonte temporale di investimento. Il ruolo di primo piano nel finanziamento dell’economia reale da parte dell’industria del Private Banking è stato evidenziato di recente dalla ricerca ’Economia reale e Private Banking: cosa è cambiato in Italia negli ultimi anni’ realizzata dal Politecnico di Milano e il centro Studi AIPB per Intermonte. I numeri riportati nell’analisi ci dicono che gli investimenti in economia reale italiana provenienti dalle masse gestite dal Private Banking sono cresciuti del 39% dal 2018 (anno della prima versione della ricerca) al 2024, rappresentano il 65% del totale investito dalle famiglie e ammontano a 168 miliardi su 1.257 miliardi di masse gestite dal settore nel 2024. La nostra industria ha costruito nel tempo un ponte importante che mette in contatto capitali, investitori e imprese.

Dei circa 40 miliardi di azioni quotate detenute dalle famiglie, 33 miliardi si trovano nei portafogli Private, mentre attraverso la relazione tra consulenti e imprenditori - questi ultimi rappresentano il 23% della clientela e il 30% delle masse gestite - si creano anche le condizioni per la crescita e il consolidamento delle Pmi non ancora quotate, diffondendo la conoscenza degli strumenti di finanziamento alternativi al canale bancario e dell’impatto che questi possono avere su redditività e produttività. Detto questo, quella del Private Banking è senza dubbio un’esperienza che porta risultati positivi in termini di crescita dei volumi e di soddisfazione della clientela e che merita quindi di essere valorizzata. Non è certo la prima volta che AIPB sottolinea questi concetti. Ma è importante ribadirlo oggi, in un momento in cui il tema del rilancio dell’economia grazie al contributo dei risparmi privati è diventato centrale in Italia e in Europa. E in questo senso, Aipb continuerà a lavorare per promuovere un quadro normativo e fiscale favorevole, capace di stimolare l’investimento di lungo periodo e di rafforzare il contributo del risparmio privato alla crescita sostenibile del Paese.

*Segretario Generale Associazione Italiana Private Banking

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata