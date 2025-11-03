Liquidità all’economia reale grazie al private banking

COSA CI AIUTEREBBE ad accelerare il percorso che porta il risparmio privato a sostenere la crescita dell’economia reale? Non possiamo permetterci di aspettare. Mario Draghi ha stimato in 1.200 miliardi annui aggiuntivi gli investimenti necessari per il rilancio dell’economia e della competitività europea e le PMI italiane e comunitarie hanno bisogno di capitali per sviluppare difesa, innovazione e transizione energetica. Uno spunto di riflessione a questo proposito ci viene offerto dal rapporto "Invest in Europe First" di Arel Single Market Lab, che incrocia le tipologie di investitori (privati e istituzionali come fondi pensione e assicurazioni) con le tipologie dei mercati finanziari (regolamentati e privati). Un approccio che chiarisce quali siano le forze da mobilitare ma consente anche alcune riflessioni su tempi e modi per attivarle. Indubbiamente le soluzioni prospettate per gli investitori istituzionali appaiono le più necessarie per dimensioni ed orizzonte temporale ma richiedono tempi piuttosto lunghi di approvazione e verifica degli effetti.

Le riforme utili per ’liberare’ i fondi previdenziali e assicurativi da alcuni vincoli regolamentari, ad esempio, non sono provvedimenti che si possono attivare dall’oggi al domani. Così come appare lungo il processo di spostamento da liquidità a strumenti finanziari per i piccoli risparmiatori come auspicato dalle raccomandazioni della "Saving and Investment Union", specialmente in un’ottica di lungo periodo. Il piccolo investitore, generalmente non accompagnato da una consulenza professionale, è più influenzato nelle sue decisioni da emotività e turbolenze dei mercati e tende a disinvestire al primo segnale di volatilità, mentre per il finanziamento dell’economia reale servono investimenti con un orizzonte temporale lungo e stabile. Esiste però una parte di investitori privati che potrebbe attivarsi subito e fare da avanguardia rispetto alla totalità dei risparmiatori. Mi riferisco alla clientela del settore del Private Banking. Si tratta di investitori che potrebbero rappresentare una tipologia intermedia tra i risparmiatori retail con patrimoni più contenuti e meno avvezzi ad avvicinarsi ai mercati finanziari e gli investitori istituzionali quali Fondi pensioni ed Assicurazioni che attendono riforme strutturali per mobilitarsi.

I clienti private hanno già portafogli diversificati anche se non ancora efficienti per l’elevato peso dell’asset class obbligazionaria e con un potenziale di liquidità da liberare, da subito investibile in titoli del mercato azionario e dei mercati privati. La rapidità di spostamento può essere assicurata dal numero contenuto di famiglie che però possiedono la metà degli asset gestititi dalle famiglie italiane e dal rapporto frequente e di fiducia che hanno con il loro consulenti. Il momento sembra propizio per il riequilibrio dei portafogli a favore dell’azionario grazie anche ad uno scenario di tassi stabili, rimane il punto di allungamento dell’orizzonte temporale del tutto coerente con l’allungamento delle aspettative di vita e la capienza dei patrimoni private. Su questo punto un assetto fiscale premiante legato agli anni di detenzione dell’investimento, peraltro già presente per i titoli di stato, sarebbe di estremo aiuto. Ad esempio, un’aliquota decrescente sui capital gain legata a detenzioni di lungo periodo darebbe sicuramente un boost all’orizzonte temporale di investimento. Il ruolo di primo piano nel finanziamento dell’economia reale da parte dell’industria del Private Banking è stato evidenziato di recente dalla ricerca ’Economia reale e Private Banking: cosa è cambiato in Italia negli ultimi anni’ realizzata dal Politecnico di Milano e il centro Studi AIPB per Intermonte. I numeri riportati nell’analisi ci dicono che gli investimenti in economia reale italiana provenienti dalle masse gestite dal Private Banking sono cresciuti del 39% dal 2018 (anno della prima versione della ricerca) al 2024, rappresentano il 65% del totale investito dalle famiglie e ammontano a 168 miliardi su 1.257 miliardi di masse gestite dal settore nel 2024. La nostra industria ha costruito nel tempo un ponte importante che mette in contatto capitali, investitori e imprese.

Dei circa 40 miliardi di azioni quotate detenute dalle famiglie, 33 miliardi si trovano nei portafogli Private, mentre attraverso la relazione tra consulenti e imprenditori - questi ultimi rappresentano il 23% della clientela e il 30% delle masse gestite - si creano anche le condizioni per la crescita e il consolidamento delle Pmi non ancora quotate, diffondendo la conoscenza degli strumenti di finanziamento alternativi al canale bancario e dell’impatto che questi possono avere su redditività e produttività. Detto questo, quella del Private Banking è senza dubbio un’esperienza che porta risultati positivi in termini di crescita dei volumi e di soddisfazione della clientela e che merita quindi di essere valorizzata. Non è certo la prima volta che AIPB sottolinea questi concetti. Ma è importante ribadirlo oggi, in un momento in cui il tema del rilancio dell’economia grazie al contributo dei risparmi privati è diventato centrale in Italia e in Europa. E in questo senso, Aipb continuerà a lavorare per promuovere un quadro normativo e fiscale favorevole, capace di stimolare l’investimento di lungo periodo e di rafforzare il contributo del risparmio privato alla crescita sostenibile del Paese.

*Segretario Generale Associazione Italiana Private Banking