L’educazione finanziaria arma contro l’inflazione

UNA PUNTUALE E CORRETTA informazione sul funzionamento dei mercati e degli strumenti di investimento è fondamentale per non mettere a rischio i propri risparmi e farsi trasportare dall’emotività nelle scelte. Specialmente in periodi di forte volatilità e per gli investitori con minori competenze finanziarie. Per questo serve quella che si definisce educazione finanziaria a cui è dedicata in ottobre la sesta edizione del Mese dell’educazione finanziaria, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin). La sesta edizione del "Mese" ha come slogan "È l’ora dell’educazione finanziaria!".

Un appuntamento per impegnarsi per costruire e rafforzare, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base che aiuti a gestire meglio i risparmi e a scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e risparmiare a fini previdenziali. Un invito importante, rivolto anche alle persone più fragili e vulnerabili - come le donne, le famiglie a basso reddito e i migranti - che possono essere aiutate dall’educazione finanziaria a raggiungere un maggiore benessere finanziario. Le iniziative si terranno fino al 31 ottobre (Giornata Mondiale del Risparmio) e si svolgono (informazioni su www.quellocheconta.gov.it) sia online che in presenza, attraverso diverse modalità: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

"Con il Mese chiamiamo tutti a contribuire all’educazione finanziaria nel nostro Paese – spiega Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato Edufin-. Le conoscenze finanziarie sono diventate ancora più importanti, sono una bussola per orientarci in un mondo sempre più complesso". Del resto la domanda di educazione finanziaria delle famiglie è in costante crescita ed è ormai chiaro che gli italiani la vogliono a scuola, sul posto di lavoro e nei luoghi ricreativi. E’ quanto emerge dai risultati del Rapporto Edufin 2023 "Educazione finanziaria: iniziamo dalla scuola", realizzato dal Comitato in collaborazione con Bva Doxa. Ormai quasi la totalità degli intervistati (il 91%) vuole infatti l’educazione finanziaria nelle scuole. È inoltre diffusa la convinzione che l’insegnamento di educazione finanziaria a scuola possa comportare vantaggi in termini di future scelte di risparmio e investimento, assicurative e previdenziali (72% degli intervistati). Questo conferma l’importanza di mettere a disposizione, sin dalle prime fasce di età, gli elementi di base dell’educazione finanziaria.

Aumenta anche, rispetto alle scorse rilevazioni, l’interesse per l’educazione finanziaria nei luoghi ricreativi (65%), mentre rimane stabilmente alta (ben 8 intervistati su 10) la percentuale di coloro che vorrebbero fosse introdotta nei luoghi di lavoro. Rispetto all’anno precedente, aumenta il tempo che gli italiani passano a pensare questioni finanziarie personali (in media 6,3 ore alla settimana), più della metà del quale avviene proprio sul luogo di lavoro, un dato che conferma quanto l’educazione finanziaria sul posto di lavoro possa essere utile, sia ai lavoratori e sia al datore di lavoro. In un periodo di forte crescita dei prezzi, in particolare dell’energia e dei beni di consumo, le questioni finanziarie continuano a preoccupare gli italiani e la quota di famiglie che arrivano con fatica alla fine del mese rimane molto alta (il 60%) e continua ad abbassarsi il grado di soddisfazione per la propria situazione economico-finanziaria (5,68 su scala 1-10).