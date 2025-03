L’economia s’impara gratis al campo estivo

EFFE SUMMER CAMP 2025, il primo campo estivo gratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’imprenditoria femminile, quest’anno si svolgerà in due sedi, Milano e Bari, con 60 posti per sede, riservati a studentesse di qualunque scuola superiore, nate tra il 2007 e il 2009. Le due settimane di formazione si svolgeranno all’Università di Milano-Bicocca, dal 9 al 14 giugno e all’Università di Bari, dall’1 al 5 settembre. Il Summer Camp è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e, forte dei dati del monitoraggio dell’anno scorso, quest’anno includerà anche un modulo sul public speaking. Le iscrizioni all’Effe Summer Camp a Milano sono aperte fino a venerdì 11 aprile. Le candidature delle studentesse interessate (nate nel 2007, 2008 o 2009) potranno pervenire unicamente tramite referente scolastico Pcto/Orientamento: per Milano, attraverso la compilazione del form d’iscrizione alla pagina https://obiettivof.unimib.it/come-iscriversi-a-effe-summer-camp/; per Bari, scrivere a [email protected], tel. 02-6448.3013. Ulteriori informazioni saranno fornite tramite gli stessi canali.

Effe Summer Camp vuole essere un’opportunità per le giovani studentesse, per acquisire competenze fondamentali in ambito finanziario e imprenditoriale, attraverso lezioni interattive, esercitazioni pratiche e testimonianze dirette di donne imprenditrici e professionisti del settore. Effe Summer Camp camp fa parte di “Obiettivo Effe. Empowerment femminile per un futuro più equo“, un progetto sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca nato nel 2023 per sostenere l’empowerment femminile e la cultura dell’educazione finanziaria tra le donne, con la collaborazione e il patrocinio di numerosi enti pubblici, privati e del terzo settore.

"Il Summer Camp – sottolinea Emanuela Rinaldi (nella foto), responsabile scientifica di Effe Summer Camp – è pensato per le adolescenti che in Italia, a tutt’oggi, manifestano un gap di alfabetizzazione finanziaria rispetto ai ragazzi, già a 15 anni. Il corso non è soltanto un’occasione di formazione, ma anche un passo concreto per favorire l’indipendenza economica e professionale delle giovani donne, aiutandole a sviluppare competenze chiave per il loro futuro. Un’opportunità di formazione imperdibile".

Giada Sancini