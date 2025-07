L’economia entra in classe e parla ai ragazzi

NON SERVONO grafici di Borsa né complicate formule di macroeconomia per parlare di denaro con i ragazzi. Bastano esempi pratici, parole semplici e un obiettivo chiaro: insegnare loro a orientarsi nel mondo reale. È questo lo spirito di “Edufin a scuola”, il programma nazionale di educazione finanziaria promosso da Aief e Alleanza Assicurazioni che punta a formare le nuove generazioni di cittadini consapevoli. Entro il 2025 saranno 250 gli istituti scolastici – tra scuole medie e superiori – coinvolti nel progetto, che già oggi registra un’adesione elevata. Secondo la ricerca realizzata con BVA Doxa, infatti, il 98% degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni e l’88% dei genitori segnala la curiosità dei figli verso i temi economici. Il 70% degli adulti intervistati considera ormai l’educazione finanziaria un criterio rilevante nella scelta dell’istituto scolastico. Spesso integrata nell’educazione civica (nel 50% dei casi) o in materie come diritto e matematica (40%), l’educazione finanziaria si sta rivelando un ponte tra teoria e realtà, capace di spiegare concetti come risparmio, budget familiare, frodi online e investimento in modo accessibile.

"Con questa iniziativa vogliamo contribuire al benessere sociale e ridurre le disuguaglianze, formando cittadini più informati", spiega Davide Passero (nella foto), ceo di Alleanza Assicurazioni. Un obiettivo condiviso anche da Nunzio Lella, presidente di Aief, che sottolinea il valore strategico della collaborazione tra pubblico e privato nel rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria del Paese: "Credo fortemente che attraverso la sinergia tra pubblico e privato si possa ottenere un risultato di valore per il nostro Paese".

La ricerca mette in evidenza un altro dato importante: solo il 23% delle famiglie affronta regolarmente in casa i temi economici. Eppure questi temi impattano ogni giorno le scelte individuali, dal primo conto corrente all’acquisto di un’auto o alla gestione delle entrate. Offrire ai ragazzi strumenti per comprenderli significa fornire loro un vantaggio competitivo, culturale e sociale. Per questo “Edufin a scuola” è molto più di un esperimento didattico: è una risposta concreta a un’esigenza educativa rimasta troppo a lungo marginale. E se oggi le famiglie promuovono l’iniziativa con un voto medio di 8 su 10, è segno che la strada è quella giusta: insegnare l’economia per vivere meglio e decidere con maggiore consapevolezza.