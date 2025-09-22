Le “tre streghe” stanno invecchiando?

Biocchi

Nel calendario di Borsa alcune date sono segnate in rosso. Tra queste, le cosiddette “tre streghe”: il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, quando scadono contemporaneamente i principali contratti derivati (future e opzioni) su indici e azioni. Sono solo quattro giornate su circa 250 totali, ma per decenni hanno avuto un peso enorme. Perché? Immaginiamoci operatori intenzionati a scommettere sui listini o a proteggere i propri portafogli. Come fanno? Proprio tramite contratti legati al valore di azioni e indici, che hanno una scadenza temporale e che, quando arrivano alla fine, vanno chiusi oppure rinnovati (rollover). A scadenza, questa febbrile attività trova il suo apice proprio nel giorno delle tre streghe. In queste sedute si scambiano volumi anomali, per controvalori elevati, che spesso segnano l’inizio o la fine di trend importanti. La contabilità dei mercati si ribilancia, si tira una riga di “quadratura” e si riparte. Per anni, le “tre streghe” sono state sinonimo di volatilità e vissute come appuntamenti imperdibili. Ora, però, qualcosa sta cambiando e il loro fascino si sta attenuando. Spesso si registrano volumi superiori nelle scadenze mensili o di fine trimestre solare, per via della lenta ma inesorabile trasformazione del mercato dei derivati.

Oggi si sono aggiunte opzioni che scadono ogni settimana o persino ogni giorno, come le 0DTE (zero days to expiry). Queste ultime sono così popolari che ormai rappresentano circa il 70% del totale delle opzioni scambiate sull’indice S&P 500, il più importante al mondo; la quota sale all’85% se si sommano anche le “settimanali”. In pratica, il mercato ormai guarda molto al brevissimo termine e la “partita” più frequentata si gioca nell’arco di poche ore. Ecco perché l’importanza delle scadenze trimestrali storiche sta scemando in un più banale momento di passaggio. Insomma, il loro impatto emotivo e direzionale non è più quello di una volta, perché gli operatori oggi sono molto più legati a notizie ad alto impatto sul brevissimo termine (i cosiddetti market mover), come le decisioni delle banche centrali, la filiera dei dati macro e le trimestrali delle imprese, ma anche alle uscite istrioniche di personaggi come Trump. Le Borse, con le sessioni estese (pre-market e after hours), si stanno avvicinando al trading h24 e ricercano strumenti sempre più reattivi. Le tre streghe stanno così diventando un po’ “vintage”, vittime di un contesto sempre più ossessionato dal brevissimo termine.