Le opportunità offerte da innovazione e IA

INNOVAZIONE e intelligenza artificiale (AI). Sono i due temi ai quali era dedicata l’ultima tavola rotonda dell’appuntamento "Investire nei megatrend", organizzato il 18 ottobre scorso a Roma dal gruppo di private equity Quadrivio. All’apertura di Roberto Crapelli, managing partner di Industry 4.0 Fund (il fondo del gruppo che investe nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese) è seguito l’intervento di Vincenzo Esposito, ceo di Microsoft Italia. Esposito ha ribadito l’importanza dell’AI: "Con la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa", ha detto, "stiamo assistendo a un cambiamento epocale, in grado di accelerare crescita e produttività delle aziende e di conseguenza uno sviluppo sostenibile del Paese".

Una ricerca che Microsoft ha sviluppato in collaborazione con The European House – Ambrosetti ha calcolato che, se diventerà pervasiva, l’intelligenza artificiale generativa può contribuire in Italia a una crescita annua del 18%. "È quanto mai necessario guidare le imprese a orientarsi in questo nuovo contesto di innovazione, aiutandole a coglierne le opportunità e accompagnandole verso un’adozione responsabile di queste tecnologie", ha aggiunto Esposito ricordando che Microsoft ha avviato AI L.A.B., un progetto sviluppato insieme ad alcuni partner, "per offrire alle aziende la possibilità di testare l’AI generativa nella propria organizzazione e identificare scenari di adozione, mettendo a disposizione al contempo percorsi di formazione per i professionisti affinché possano acquisire le giuste competenze per fare leva su tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale di nuova generazione". Alla tavola rotonda organizzata da Quadrivio erano presenti anche Giorgio Metta, direttore scientifico dell’ Istituto Italiano di Tecnologia, Luca Bolognini, direttore Digital Engineering di AizoOn, Chiara Lucifora, ricercatrice dell’Università di Bologna e Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager. Le conclusioni sono state affidate a Walter Ricciotti, ceo di Quadrivio Group: "Siamo certi che i di cui abbiamo parlato con professionisti autorevoli e competenti in materia, rappresentino per noi operatori del private equity valide opportunità di investimento". Quadrivio Group prevede di investire oltre mezzo miliardo di euro, nei prossimi tre anni, seguendo i megatrend dell’intelligenza artificiale, del lifestyle, ma anche della silver economy.

Andrea Telara