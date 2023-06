Le Borse svoltano Attenti alle ‘streghe’

Davide

Biocchi

Ogni tanto coloro che operano sui mercati finanziari sentono parlare di ‘streghe’ in relazione alla Borsa e potrebbero rimanere stupiti dell’utilizzo di questo termine nel gergo finanziario. In realtà, si tratta di un modo colorito con cui gli operatori identificano specifici giorni che sono particolari e unici per le Borse globali. Succede infatti che le Borse abbiano il loro modo di ‘tenere la contabilità’, specialmente per gli strumenti finanziari derivati come i future e le opzioni, che hanno una data di scadenza. Queste scadenze non si verificano casualmente, ma sono sempre previste in giorni specifici, e in particolare avvengono il terzo venerdì di ogni mese. Questo giorno di Borsa è chiamato ‘scadenza tecnica’. Possiamo immaginarlo come il giorno in cui si tira una riga e si chiude la contabilità per determinati contratti derivati. Tuttavia, accade che queste scadenze particolari, quando sono trimestrali (cioè nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), assumano un’ulteriore importanza perché, oltre alla contabilità mensile, si chiude anche quella trimestrale. In particolare, mentre le opzioni scadono mese dopo mese, i future sugli indici di Borsa scadono ogni trimestre. Quindi, durante le scadenze trimestrali, avviene contemporaneamente la ‘fine vita’ delle opzioni e dei future su azioni e indici di Borsa, da cui deriva il termine ‘quattro streghe’ per identificare queste particolari giornate in cui smettono di essere negoziati quattro tipi di strumenti. Inoltre, le scadenze ‘quattro streghe’ di giugno e dicembre sono anche semestrali, mentre quella di dicembre è anche annuale. Queste ultime due scadenze hanno quindi un’ulteriore importanza. Proprio perché scadono contratti e l’attenzione degli operatori si concentra sulle scadenze del trimestre successivo, nelle giornate che precedono queste scadenze tecniche le Borse possono vivere fasi di alta volatilità e repentini aumenti degli scambi. Spesso, a partire da queste scadenze tecniche, possono verificarsi anche cambiamenti di tendenza del mercato. La delicata fase di passaggio, durante la quale gli operatori spostano le loro posizioni dai contratti in scadenza a quelli che scadranno nel trimestresemestre successivo, è chiamata ‘rollover’. Pertanto, è importante comprendere che queste sedute e i giorni che appena le precedono sono molto delicate, e gli appassionati devono monitorarle con grande attenzione, perché possono rivelarsi come potenziali punti di svolta.