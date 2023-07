L’aumento dei tassi ha reso più redditizi i conti correnti

DEBITI PIÙ COSTOSI ma anche conti correnti un po’ più redditizi. È il duplice effetto speculare generato dal rialzo dei tassi d’interesse degli ultimi mesi. L’aumento del costo del denaro, oltre ad aver fatto lievitare le rate dei finanziamenti, ha fatto crescere leggermente anche la remunerazione dei conti correnti e del depositi bancari. Secondo le rilevazioni dell’Abi, il tasso medio della raccolta bancaria dalla clientela (cioè il rendimento medio dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro) a maggio era pari allo 0,87%, in rialzo di 6 centesimi di punto rispetto allo 0,81% nel mese precedente. In particolare, secondo il bollettino dell’Abi, il tasso attivo sui depositi in euro applicato alle famiglie e alle società non finanziarie è risultato pari a 0,68% (0,64% nel mese precedente), quello delle obbligazioni bancarie si è attestato al 2,50% (2,39% ad aprile) e quello sui pronti contro termine al 2,28% (2,31% il mese precedente).

Certo, si tratta di rendimenti ancora ridotti al lumicino soprattutto nel caso dei depositi. E si tratta comunque di tassi ben più bassi di quelli medi dei mutui, superiori al 4%. Se indebitarsi oggi costa molto di più rispetto all’anno scorso, insomma, trovare in banca offerte remunerative per far fruttare le giacenze è ancora difficile. Nonostante i depositi e i conti correnti siano divenuti leggermente più generosi, molti italiani hanno deciso comunque di ridurne le giacenze. Questo perché i risparmiatori, temendo la perdita del potere di acquisto causata dall’inflazione, hanno cercato probabilmente delle alternative per far fruttare di più la propria ricchezza. Una remunerazione dei depositi inferiore all’1%, infatti, è ben poca cosa quando l’aumento dei prezzi al consumo è ancora sopra il 5% come oggi e non sembra destinato a diminuire anche nei prossimi mesi.

Secondo le stime dell’Abi, a maggio le giacenze sui depositi, i conti correnti e i pronti contro termine era pari a 1.789 miliardi di euro, in flessione del 3,7% rispetto a un anno prima. In valore assoluto, il calo è stato pari a 69,3 miliardi. È invece in crescita la raccolta delle banche attraverso le obbligazioni che negli anni scorsi erano invece finite in secondo piano. Il loro valore complessivo a maggio era pari a 221 miliardi di euro, con un incremento dell’11,9% su base annua.

a. t.