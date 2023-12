La sostenibilità a misura di Banca Ifis

SI APPRESTA A CHIUDERE un 2023 con numeri in forte crescita Banca Ifis. La challenger bank attiva nel segmento dello specialty finance ha registrato nei primi nove mesi dell’anno utili superiori a 125 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto al 2022, grazie soprattutto all’accelerazione nel campo del commercial banking e del segmento Npl (non performing loan, cioè la gestione dei crediti sofferenti) nel quale la banca è stata protagonista di una importante operazione, ovvero l’acquisizione di Revalea dal gruppo Mediobanca. La banca ha anche aumentato il suo impegno sociale con oltre 30 iniziative realizzate nell’ambito di “40 Next“. Si tratta dell’agenda sociale voluta dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. L’iniziativa, portata avanti attraverso il social impact lab Kaleidos, è supportata da un piano di investimenti triennale del valore di 6 milioni di euro e, dal suo lancio ad oggi, ha dato sostegno ad oltre 30 iniziative sociali.

Iniziative delle quali la banca “misura“ l’impatto sulla società generato grazie a un modello proprietario sviluppato con Triadi, uno spinoff del Poltecnico di Milano. "Abbiamo lavorato con il team di Triadi del professor Calderini per sviluppare un modello che ci permetta di valutare l’efficacia del nostro intervento e individuare le aree nelle quali possiamo dare il miglior contributo affinché la nostra società sia più equa e inclusiva – ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis (nella foto) –. Siamo felici dei risultati di questo lavoro a distanza di un anno dalla nascita del nostro Social Impact Lab, attraverso il quale abbiamo già sviluppato numerose iniziative di valore in diversi ambiti, in particolare nella re-inclusione sociale" . Nel dettaglio, il “misuratore d’impatto“ sviluppato da Banca Ifis consiste in un modello replicabile e scalabile in grado di identificare, quantificare e monitorare l’impatto generato dai progetti incubati in Kaleidos, traducendo la dimensione “Sociale“ (da sempre considerata intangibile) in un set di obiettivi molto concreti e in risultati tangibili. La misurazione delle prime iniziative realizzate da Kaleidos ha restituito un moltiplicatore medio di 3,9.

Tradotto in termini pratici, significa che ogni euro investito da Banca Ifis in iniziative sociali genera quasi quattro euro di impatto positivo per le comunità, i territori e gli interlocutori coinvolti dal singolo progetto. La profondità di analisi ha inoltre consentito di valutare il contributo rispetto agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, dimostrando che sono stati coperti ben 7 Sustainable Development Goals (SDGs), cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile. "Partiamo dalla consapevolezza di questi risultati per continuare a progettare iniziative future a favore delle persone e delle comunità nelle quali operiamo" ha concluso Ernesto Fürstenberg Fassio.