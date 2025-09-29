La protezione patrimoniale come leva del private banking

LA CRESCENTE ATTENZIONE alla protezione del patrimonio sta orientando una quota sempre più ampia di investitori verso soluzioni assicurative, con un interesse particolare per le polizze multiramo. Queste ultime vengono considerate dagli operatori di mercato strumenti efficaci di fidelizzazione della clientela e, al contempo, apprezzate dagli investitori per i vantaggi fiscali e successori che offrono. Secondo l’ultima analisi sugli orientamenti di business del Private Banking in Italia, elaborata da AIPB (Associazione Italiana Private Banking), il 54% dei responsabili dei servizi di Private Banking prevede un’espansione del mercato delle polizze vita nel biennio a venire, con un ulteriore 8% che ipotizza una crescita significativa, tale da avvicinare i prodotti assicurativi a soluzioni tradizionalmente consolidate come le gestioni patrimoniali. La fiducia manifestata dagli operatori trova riscontro nei dati storici: dal 2007 al 2024, il comparto assicurativo ha registrato un tasso annuo composto di crescita pari al 14,7%, e al suo interno la quota delle polizze multiramo è passata dal 13% nel 2015 al 36% nel 2024. Tali dinamiche confermano come, in un contesto macroeconomico caratterizzato da sfide globali e incertezze, la protezione del patrimonio e il conseguimento di obiettivi di lungo termine siano diventati elementi centrali per gli investitori.

Fattori demografici come la bassa natalità e l’allungamento dell’aspettativa di vita mettono sotto pressione i sistemi di welfare, mentre le turbolenze geopolitiche richiedono scelte di investimento prudenti. A ciò si aggiunge l’esigenza, per molte imprese familiari, di pianificare con attenzione le fasi di passaggio generazionale. Secondo i dati AIPB/Prometeia, il Private Banking italiano amministra attualmente un patrimonio di 1.286 miliardi di euro, equivalente al 34% della ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane e al 47% di quella investita. All’interno di questo scenario, i prodotti assicurativi rappresentano circa il 19% degli asset under management, per un valore pari a 245 miliardi di euro, con una distribuzione differenziata a seconda del modello di servizio adottato. Le Banche Reti, dove il Private Banking opera attraverso una rete di consulenti, evidenziano una quota di investimenti in prodotti assicurativi pari al 25%, seguite dalle banche commerciali (18%) e dalle banche specializzate (6%). Anche la composizione interna varia: nelle banche universali prevalgono le polizze multiramo (45%), nelle Banche Reti le polizze di Ramo III (41%), mentre nelle banche specializzate si osserva una maggiore concentrazione nelle polizze vita di Ramo I (44%).

Nel complesso dell’industria, l’allocazione media risulta così suddivisa: 29% Ramo I, 36% Multiramo, 32% Ramo III e 2% Ramo VI. Le proiezioni per il prossimo futuro, elaborate da AIPB/Prometeia, considerano due scenari macroeconomici alternativi. Il primo, di segno positivo, ipotizza una stabilizzazione dei dazi commerciali e un equilibrio duraturo tra i principali blocchi economici, con conseguente crescita dei mercati europei: in tale contesto, gli investimenti assicurativi registrerebbero un incremento annuo del 4,4% e l’industria del Private Banking crescerebbe del 5,2%. Il secondo scenario, più sfavorevole, contempla effetti recessivi diffusi e una contrazione del Pil, con una conseguente flessione del 2,0% per i prodotti assicurativi e un incremento marginale (+0,3%) per l’industria del Private Banking nel suo complesso.Accanto ai dati di mercato, emerge un quadro chiaro anche dal punto di vista qualitativo: le polizze vengono considerate un asset strategico per l’evoluzione dei portafogli.La clientela ne riconosce con chiarezza i benefici: l’88% degli investitori apprezza i vantaggi fiscali, il 79% ne sottolinea l’utilità nella pianificazione successoria e oltre la metà li considera strumenti efficaci di protezione patrimoniale. Per un quarto degli investitori sono anche utili strumenti di diversificazione, mentre il 17% ne valorizza il rendimento finanziario potenziale. Dal lato degli operatori, la presenza di polizze in portafoglio produce effetti positivi sulla fidelizzazione (83%), sull’efficienza complessiva degli strumenti di investimento (79%) e sulla capacità di attrarre nuova clientela (25%), contribuendo inoltre a diversificare le fonti di redditività (25%) e a valorizzare le sinergie di gruppo (13%).

In sintesi, la protezione patrimoniale attraverso soluzioni assicurative si conferma una delle leve più solide per lo sviluppo del Private Banking italiano. Le polizze, in particolare le multiramo, rappresentano uno strumento essenziale per una gestione patrimoniale sempre più evoluta, capace di rispondere in modo personalizzato e sostenibile alle sfide di lungo termine che attendono famiglie, imprenditori e investitori.

*Segretario Generale di AIPB (Associazione Italiana Private Banking)