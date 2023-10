La mossa della Bce e i dubbi dei mercati

Davide

Biocchi

Molti si sono chiesti perché la Bce abbia deciso di alzare i tassi a settembre, in presenza di segnali già visibili di un possibile rallentamento dell’economia europea. Questa mossa ha suscitato sin da subito critiche dagli esponenti politici dei paesi più vulnerabili, perché può aggravare la situazione di famiglie già in difficoltà, per via dei suoi effetti sui mutui a tasso variabile, le cui rate mensili aumenteranno ulteriormente. È importante ricordare che la Bce ha il mandato specifico di perseguire la stabilità dei prezzi, ovvero mantenere l’inflazione intorno al 2%, mentre spetta ai governi nazionali adottare le misure di sostegno per chi è in difficoltà. Valutando la decisione della Bce in base al mero scenario inflattivo, il quadro ha però una sua logica. In particolare, il rallentamento della Germania ha reso l’euro più fragile rispetto al super dollaro, che da par suo guadagna da luglio praticamente su tutte le valute globali. Per questo la Bce si trova a giocare in difesa, cercando di contenere lo spread coi tassi applicati dalla Fed negli Stati Uniti. Dollaro e petrolio sono inoltre al centro di una sfida globale dallo scorso luglio. Da un lato, gli Stati Uniti e la loro moneta, dall’altro, i Paesi Brics, con Arabia e Iran, che aspirano a una de-dollarizzazione dell’economia mondiale. Il dollaro viene quindi tenuto molto forte per generare supremazia, mentre la sull’altro fronte l’Opec, sotto la pressione di arabi e russi, taglia la produzione del greggio, causando una crescita artificiale del prezzo del petrolio. Questa combinazione ha un effetto doppiamente deleterio sull’economia europea, che rischia di importare inflazione su ogni fronte – poiché le materie prime sono negoziate in dollari – e deve difendersi. Non potendo ignorare questa minaccia per l’inflazione europea, la Bce ha deciso di procedere subito con l’aumento dei tassi, approfittando del fatto che i segnali di rallentamento del ciclo non si erano ancora trasformati in dissenso sociale, il che avrebbe reso ben più difficile la digestione di un provvedimento alquanto impopolare. Qualcuno accusa la Lagarde di avere commesso un errore simile a quello di Trichet nel 2008, che alzò i tassi quando era già evidente l’arrivo di una recessione. Il tempo dirà se l’istituto di Francoforte avrà avuto questa volta maggiore tempismo. Per ora dobbiamo limitarci a registrare che abbiamo i tassi più alti di sempre, da quando l’euro è una moneta circolante.