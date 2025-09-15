Italiani bocciati in materia finanziaria: "Sono ultimi nell’Ue"

SOLO IL 16,6% DEGLI ITALIANI possiede competenze finanziarie minime accettabili. Tradotto: più di otto cittadini su dieci non sanno gestire con consapevolezza i propri risparmi. È la fotografia che emerge dall’analisi realizzata da Bravo, azienda specializzata in servizi contro il sovraindebitamento, che ha elaborato i dati Ocse del 2023. Questi risultati collocano l’Italia al 36° posto su 39 Paesi analizzati, in coda persino rispetto a economie meno sviluppate. Il confronto con i vicini europei è impietoso. Se in Germania tre quarti della popolazione raggiunge il livello minimo richiesto di alfabetizzazione finanziaria, in Francia e Spagna la percentuale sfiora il 40%. In Italia ci fermiamo a un misero 16,6%. Peggio di noi fanno solo Cipro, Panama, Cambogia e Yemen.

Le criticità attraversano tutte le fasce sociali. Le donne italiane occupano il 38° posto su 41 Paesi analizzati, dietro alle omologhe spagnole e francesi che, in media, risultano più preparate degli stessi uomini italiani. I giovani tra i 18 e i 29 anni si collocano addirittura al 38° posto su 39, con performance paragonabili a quelle dei paesi in via di sviluppo. Neppure l’università salva la situazione: i laureati italiani sono più indietro rispetto ai colleghi di Thailandia, Ungheria o Uruguay. Il problema non è soltanto teorico, ma anche pratico. Secondo l’indagine, solo il 35% degli italiani dimostra comportamenti virtuosi nella gestione quotidiana del denaro, contro il 77% dei tedeschi o il 76% degli irlandesi. Pochi tengono traccia delle spese, molti non sanno difendersi dalle frodi: quasi un italiano su dieci è caduto vittima di raggiri finanziari, ma appena il 17% di loro aveva gli strumenti per reagire.

Il vero punto debole, però, resta la comprensione del credito. Appena il 17% degli italiani sa calcolare interessi semplici e composti, indispensabili per capire come funziona un prestito. In altre parole, più di otto cittadini su dieci firmano contratti senza capirne appieno le conseguenze, esponendosi al rischio di sovraindebitamento. "Un Paese del G7 così in basso nelle classifiche mondiali mostra l’opportunità di investire di più nell’educazione finanziaria, a partire dalle scuole", avverte Daniel Martinez, co-country manager di Bravo in Italia. Un primo passo è stato fatto con la legge che ha introdotto le materie finanziarie nell’educazione civica, ma la strada resta lunga. Senza strumenti adeguati, il conto di questa ignoranza rischia di essere salatissimo.

Andrea Telara